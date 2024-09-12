Такой день. Изменение маршрутов транспорта в Барнауле и будущее аренды недвижимости

О главных событиях Алтайского края за 12 сентября

12 сентября 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в облачном небе / Фото: unsplash.com

В Барнауле в полночь 17 сентября начнется ремонт трамвайного переезда на площади Октября, в связи с чем будет закрыто движение и изменятся маршруты общественного транспорта.

В Центральном районе Барнаула у части потребителей отключат горячую воду для ввода в эксплуатацию тепловых сетей после их плановой замены.

Аренда квартир в Барнауле станет "безумно дорогой" и вообще все "идет в худшую сторону" после отмены льготной ипотеки. Такой прогноз дал гость "Переговорки" на amic.ru руководитель агентства недвижимости "Облака" Никита Филатов. Мрачное будущее ждет рынок недвижимости, если не введут новые льготные ипотечные программы, считает эксперт. Кстати, он также рассказал, что вскоре сельскую ипотеку тоже ждут изменения – рядом с городом жилье приобрести не получится. Сделок с недвижимостью с начала июля (когда в России завершилась льготная ипотека на новостройки) стало меньше, говорит Филатов. Но при этом теперь больше тех, кто покупает квартиры за наличный расчет. Поговорили о ценах на жилье в столице Алтайского края и о том, под какой процент дают сегодня кредит банки. Какие все еще остались льготные программы. И почему не все ИТ-специалисты из Алтайского края могут оформить ИТ-ипотеку.