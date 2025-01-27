Такой день. Карантин в больнице по ветряной оспе и ОПГ, вовлекавшая в проституцию

О главных событиях Алтайского края за 27 января

27 января 2025, 23:40, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле произошел крупный пожар в частном жилом доме на двух хозяев. Возгорание случилось по ул. Газобетонной.

Площадь пожара составила около 120 кв. м. Его тушили семь единиц техники и 27 человек. Погибших и пострадавших нет.

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Барнаул почтил память героев. На площади Победы, где хранится земля из 13 городов-героев, в том числе из Ленинграда, и на Ленинградской аллее, где установлен Памятный знак воинам-сибирякам, участникам прорыва блокады Ленинграда, прошли памятные мероприятия.

Новую бригаду реанимации организовали на базе подстанции скорой помощи "Индустриальная" в Барнауле. Для вызовов к пациентам с жизнеугрожающими состояниями теперь доступны пять бригад анестезиологии-реанимации.

В составе бригады работают анестезиологи-реаниматологи, а также медицинские сестры или братья-анестезисты. Для этой цели за счет краевого бюджета приобрели автомобиль скорой медицинской помощи класса С.

47-летний житель Бийска предстанет перед судом за 17 краж, совершенных в магазинах города.

Сотрудники отдела дознания установили, что мужчина действовал по одной и той же схеме: заходил в магазины, брал товары со стеллажей, прятал их под одеждой и уходил, не расплатившись.

"Добычей злоумышленника, как правило, становились алкогольные напитки, кофе, колбасные и сырные изделия, а также тушенка", – сказано в публикации.

В Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.

По данным следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2021-го обвиняемая сформировала преступную группу, в которую вошли девять ее знакомых, – они стали диспетчерами и водителями.

В Барнауле в городской больнице №8 ввели карантин из-за случая заболевания ветряной оспой.

Диагноз подтвердился у медсестры, работавшей в отделении терапии. Девушка ухаживала за пациентами в стационаре.