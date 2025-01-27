Такой день. Карантин в больнице по ветряной оспе и ОПГ, вовлекавшая в проституцию
О главных событиях Алтайского края за 27 января
27 января 2025, 23:40, ИА Амител
В Барнауле произошел крупный пожар в частном жилом доме на двух хозяев. Возгорание случилось по ул. Газобетонной.
Площадь пожара составила около 120 кв. м. Его тушили семь единиц техники и 27 человек. Погибших и пострадавших нет.
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Барнаул почтил память героев. На площади Победы, где хранится земля из 13 городов-героев, в том числе из Ленинграда, и на Ленинградской аллее, где установлен Памятный знак воинам-сибирякам, участникам прорыва блокады Ленинграда, прошли памятные мероприятия.
Новую бригаду реанимации организовали на базе подстанции скорой помощи "Индустриальная" в Барнауле. Для вызовов к пациентам с жизнеугрожающими состояниями теперь доступны пять бригад анестезиологии-реанимации.
В составе бригады работают анестезиологи-реаниматологи, а также медицинские сестры или братья-анестезисты. Для этой цели за счет краевого бюджета приобрели автомобиль скорой медицинской помощи класса С.
47-летний житель Бийска предстанет перед судом за 17 краж, совершенных в магазинах города.
Сотрудники отдела дознания установили, что мужчина действовал по одной и той же схеме: заходил в магазины, брал товары со стеллажей, прятал их под одеждой и уходил, не расплатившись.
"Добычей злоумышленника, как правило, становились алкогольные напитки, кофе, колбасные и сырные изделия, а также тушенка", – сказано в публикации.
В Алтайском крае суд признал виновными 57-летнюю жительницу Бийска и девять членов созданной ею преступной группы. Они осуждены за вовлечение девушек в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних.
По данным следствия, с ноября 2018 года по октябрь 2021-го обвиняемая сформировала преступную группу, в которую вошли девять ее знакомых, – они стали диспетчерами и водителями.
В Барнауле в городской больнице №8 ввели карантин из-за случая заболевания ветряной оспой.
Диагноз подтвердился у медсестры, работавшей в отделении терапии. Девушка ухаживала за пациентами в стационаре.
07:21:06 28-01-2025
они стали диспетчерами и водителями ---- было бы легализовано и проблемы бы не было, был бы обязательный медосмотр, платили бы налоги. Можно морально осуждать, а юридически разрешить. Типа как алкоголь и сигареты. Можно заставить их на каждой сотруднице носить бейджик с надписью, как на сигаретах, что это плохо и во всех СМИ осуждать. Считать нарушением морали, а не права. Кстати, коррупцию в этой сфере возможно уменьшило бы, все ведь было бы легально
11:12:15 28-01-2025
Гость (07:21:06 28-01-2025)был бы обязательный медосмотр, платили бы налоги.Примерно как водители маршруток сейчас, да?