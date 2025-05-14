Такой день. Крупные пробки и обжалование приговора экс-главы "Эко-Комплекса"

О главных событиях Алтайского края за 13 мая

14 мая 2025, 00:02, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле на площади Октября начались работы по замене рельсов. Движение частично закрыли на нечетной стороне проспекта Ленина, причем только в прямом направлении. Проезд направо на проспект Строителей открыт. Четная сторона проспекта Ленина также осталась открытой, ее ремонтные работы не затронули.

На проспекте Ленина образовались заторы по четной и нечетной сторонам, каждый протяженностью более километра. Также проблемы с движением на проспектах Калинина и Строителей, улице Профинтерна.

Глава города Вячеслав Франк поручил вести мониторинг транспортной обстановки на данном участке. На площади дежурили четыре экипажа Госавтоинспекции, которые помогали регулировать движение.

В Алтайском крае судебный пристав спас мужчину, который получил тяжелые травмы во время колки дров.

"Младший судебный пристав <...> Алексей Аксенов отрабатывал адреса должников. По одному из адресов обнаружил мужчину, который держался за грудь и издавал стоны от боли. Осмотрел мужчину и обнаружил у него травму грудной клетки. Как выяснилось позже, мужчина выполнял рубку дров с использованием механического дровокола и по неосторожности его грудная клетка оказалась зажата", – рассказали в ФССП.

Суд закончил исследование доказательств, представленных сторонами защиты и обвинения, по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина.

Сейчас идет стадия дополнений по уголовному делу.

"По состоянию на 12 мая окончено исследование представленных сторонами доказательств; разрешено ходатайство стороны обвинения о дополнении судебного следствия", – уточнили в суде.

Суд признал виновным генерального директора крупного акционерного общества Бийска в многомиллионном хищении электроэнергии.

Речь идет о гендиректоре акционерного общества "Машиностроительное объединение "Восток" и ИП "Чуй Д.К.", сдававшего в аренду нежилые помещения по улице Петра Мерлина. Установлено, что с 2017 по 2022 год он вместе с ведущим инженером энергосбытовой компании "обнулил" показания потребляемого электричества, чем сильно занизил размер ежемесячных платежей.

Бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл обжаловал решение суда, который приговорил его к шести годам лишения свободы за хищение вторсырья с барнаульского полигона ТКО на сумму свыше 200 млн рублей.