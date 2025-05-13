Экс-глава барнаульской компании "Эко-Комплекс" Виктор Карл обжаловал приговор

24 марта его приговорили к шести годам тюрьмы за "украденный" мусор

13 мая 2025, 21:08, ИА Амител

Виктор Карл / Фото: barnaul.org

Бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл обжаловал решение суда, который приговорил его к шести годам лишения свободы за хищение вторсырья с барнаульского полигона ТКО на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".

24 марта Октябрьский районный суд Барнаула признал Виктора Карла виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Кроме тюремного срока и штрафа ему назначили запрет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортирования и размещения отходов производства и потребления сроком на три года.

Сейчас же в картотеке суда указано, что Виктор Карл и его защита направили апелляционные жалобы на не вступивший в силу судебный акт. Затем в Алтайский краевой суд подал представление прокурор. Дата судебного заседания пока не назначена.

Напомним, Карла арестовали в октябре 2022 года. Как следует из материалов регионального УФСБ, он предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области. По версии следствия, работы велись без заключения гражданско-правовых сделок и оформления документов. Его защита называла обвинения юридически необоснованными.

АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.