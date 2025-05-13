Экс-глава барнаульской компании "Эко-Комплекс" Виктор Карл обжаловал приговор
24 марта его приговорили к шести годам тюрьмы за "украденный" мусор
13 мая 2025, 21:08, ИА Амител
Бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл обжаловал решение суда, который приговорил его к шести годам лишения свободы за хищение вторсырья с барнаульского полигона ТКО на сумму свыше 200 млн рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".
24 марта Октябрьский районный суд Барнаула признал Виктора Карла виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Кроме тюремного срока и штрафа ему назначили запрет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортирования и размещения отходов производства и потребления сроком на три года.
Сейчас же в картотеке суда указано, что Виктор Карл и его защита направили апелляционные жалобы на не вступивший в силу судебный акт. Затем в Алтайский краевой суд подал представление прокурор. Дата судебного заседания пока не назначена.
Напомним, Карла арестовали в октябре 2022 года. Как следует из материалов регионального УФСБ, он предоставил доступ на полигон ТБО переработчикам из Новосибирской области. По версии следствия, работы велись без заключения гражданско-правовых сделок и оформления документов. Его защита называла обвинения юридически необоснованными.
АО "Эко-Комплекс" создано в 2013 году. Занимается сбором, транспортировкой и захоронением отходов, эксплуатирует в Барнауле полигон по захоронению ТБО. С декабря 2018-го по июнь 2021 года "Эко-Комплекс" являлся регоператором по обращению с ТКО в Барнаульской зоне.
00:34:35 14-05-2025
А такое интеллигентное лицо. Сталоне в молодости.
10:33:43 14-05-2025
тут не пробьется. Надо в москве в суды подавать
приговор ни за что -три колоска
15:40:53 14-05-2025
Бред полный. По сути сажают ни за что. Переработал никому не нужный мусор, который и так выкинули. Да ему наоборот благодарность надо дать за работу в деле экологии. Дело - явная заказуха. Надо смотреть, кому отойдет бизнес - тот и заказчик. А Карлу не опускать руки и идти вплоть до Верховного суда.