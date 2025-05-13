На Алтае пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге
Сельчанин уже перенес ряд сложных операций и сейчас идет на поправку
13 мая 2025, 12:25, ИА Амител
В Алтайском крае судебный пристав спас мужчину, который получил тяжелые травмы во время колки дров, сообщает региональная ФССП.
"Младший судебный пристав <...> Алексей Аксенов отрабатывал адреса должников. По одному из адресов обнаружил мужчину, который держался за грудь и издавал стоны от боли. Осмотрел мужчину и обнаружил у него травму грудной клетки. Как выяснилось позже, мужчина выполнял рубку дров с использованием механического дровокола и по неосторожности его грудная клетка оказалась зажата", – рассказали в ведомстве.
Пристав доставил пострадавшего в центральную районную больницу, где врачи диагностировали перелом нескольких ребер, гематомы, травму грудной клетки и внутреннее кровотечение. Мужчину срочно прооперировали.
По словам супруги пострадавшего, муж перенес ряд сложных операций и прошел курс реабилитации. Сейчас находится дома и продолжает восстанавливаться.
Ранее в другом населенном пункте судебный пристав пришел к должнику, а тот попытался спрятаться за шкафом.
13:04:04 13-05-2025
готовый сюжет для 5 часового душевного фильма в субботу, по второй кнопке
участок с безруковым и хали гали - нервно курит в сторонке
13:08:05 13-05-2025
Обычно наоборот они могут только добить.
14:44:33 13-05-2025
Гость (13:08:05 13-05-2025) Обычно наоборот они могут только добить.... ]
А должок?
15:20:34 13-05-2025
Молодец пристав, спас человека, чтобы не помер, а долги возвратил.
16:00:13 13-05-2025
Вот! Видите, какая нужная профессия!
А если без иронии, то молодец пристав! Человек!
16:03:45 13-05-2025
Гость (16:00:13 13-05-2025) Вот! Видите, какая нужная профессия!А если без иронии, т... Наблюдаем всеми глазками. Щас дуралея, не соблюдающего ТБ, из больнички выпнут и тот же пристав к нему снова нагрянет в "гости"... Работа такая (с)