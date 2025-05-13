На Алтае пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге

Сельчанин уже перенес ряд сложных операций и сейчас идет на поправку

13 мая 2025, 12:25, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебный пристав спас мужчину, который получил тяжелые травмы во время колки дров, сообщает региональная ФССП.

"Младший судебный пристав <...> Алексей Аксенов отрабатывал адреса должников. По одному из адресов обнаружил мужчину, который держался за грудь и издавал стоны от боли. Осмотрел мужчину и обнаружил у него травму грудной клетки. Как выяснилось позже, мужчина выполнял рубку дров с использованием механического дровокола и по неосторожности его грудная клетка оказалась зажата", – рассказали в ведомстве.

Пристав доставил пострадавшего в центральную районную больницу, где врачи диагностировали перелом нескольких ребер, гематомы, травму грудной клетки и внутреннее кровотечение. Мужчину срочно прооперировали.

По словам супруги пострадавшего, муж перенес ряд сложных операций и прошел курс реабилитации. Сейчас находится дома и продолжает восстанавливаться.

Ранее в другом населенном пункте судебный пристав пришел к должнику, а тот попытался спрятаться за шкафом.