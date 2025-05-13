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На Алтае пристав спас умирающего мужчину, когда пришел напомнить о долге

Сельчанин уже перенес ряд сложных операций и сейчас идет на поправку

13 мая 2025, 12:25, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае судебный пристав спас мужчину, который получил тяжелые травмы во время колки дров, сообщает региональная ФССП.

"Младший судебный пристав <...> Алексей Аксенов отрабатывал адреса должников. По одному из адресов обнаружил мужчину, который держался за грудь и издавал стоны от боли. Осмотрел мужчину и обнаружил у него травму грудной клетки. Как выяснилось позже, мужчина выполнял рубку дров с использованием механического дровокола и по неосторожности его грудная клетка оказалась зажата", – рассказали в ведомстве.

Пристав доставил пострадавшего в центральную районную больницу, где врачи диагностировали перелом нескольких ребер, гематомы, травму грудной клетки и внутреннее кровотечение. Мужчину срочно прооперировали.

По словам супруги пострадавшего, муж перенес ряд сложных операций и прошел курс реабилитации. Сейчас находится дома и продолжает восстанавливаться.

Ранее в другом населенном пункте судебный пристав пришел к должнику, а тот попытался спрятаться за шкафом.

Алтайский край ФССП

Комментарии 6

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Гость

13:04:04 13-05-2025

готовый сюжет для 5 часового душевного фильма в субботу, по второй кнопке
участок с безруковым и хали гали - нервно курит в сторонке

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Гость

13:08:05 13-05-2025

Обычно наоборот они могут только добить.

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Гость

14:44:33 13-05-2025

Гость (13:08:05 13-05-2025) Обычно наоборот они могут только добить.... ]
А должок?

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Иванна

15:20:34 13-05-2025

Молодец пристав, спас человека, чтобы не помер, а долги возвратил.

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Гость

16:00:13 13-05-2025

Вот! Видите, какая нужная профессия!
А если без иронии, то молодец пристав! Человек!

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Гость

16:03:45 13-05-2025

Гость (16:00:13 13-05-2025) Вот! Видите, какая нужная профессия!А если без иронии, т... Наблюдаем всеми глазками. Щас дуралея, не соблюдающего ТБ, из больнички выпнут и тот же пристав к нему снова нагрянет в "гости"... Работа такая (с)

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