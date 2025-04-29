Такой день. Крупный пожар, напавший на два здания, и затопленные трамвайные пути

О главных событиях Алтайского края за 29 апреля

29 апреля 2025, 23:35, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Пожар произошел в частном доме утром 29 апреля в Новоалтайске на улице 2-й Алтайской.

"Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание площадью около 100 квадратных метров было локализовано в течение 20 минут. В результате оперативной работы удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

Два автомобиля столкнулись в Змеиногорском районе Алтайского края. Предварительно установили, что 29-летняя женщина ехала на "Лексусе" со стороны Змеиногорска в направлении села Саввушка, но по пути выехала на встречку, не справилась с управлением и врезалась в стоящий на обочине ВАЗ с последующим опрокидыванием.

В Барнауле из-за ремонтных работ перекрыли движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка.

Также по ряду адресов отключили холодную воду, в границах некоторых улиц понизилось давление.

В Барнауле на улице Зеленая Поляна загорелся частный жилой дом. Огонь перекинулся на соседнее строение, пожару присвоили второй ранг сложности. Все успели выйти из дома. Изначально сообщалось, что на месте работают семь пожарных расчетов – более 40 спасателей. Позже в МЧС уточнили, что число огнеборцев увеличивают.

Возгорание удалось локализовать на площади порядка 350 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из опасной зоны шесть газовых баллонов.

В Барнауле на улице Анатолия перекрыли движение трамваев. Со слов очевидцев, из-за коммунальной аварии трамвайные пути затопило водой.