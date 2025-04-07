Такой день. Ледоход на Оби и подтопление приусадебных участков

О главных событиях Алтайского края за 7 апреля

07 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Река Обь в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда. Очевидцы запечатлели долгожданное природное явление в ночь на 7 апреля.

Строительство нового объекта началось на месте ЦУМа в Барнауле. В ближайшее время там приступят к "нулевому циклу" работ по возведению здания: подготовке фундамента.

Мужчина скончался в барнаульском ТЦ "Арена". Очевидцы предполагают, что смерть наступила от передозировки запрещенных веществ.

Как утверждают барнаульцы, труп обнаружили в мужском туалете. Мужчина мог скончаться от интоксикации наркотическими средствами. Официальных данных о произошедшем нет.

В Алтайском крае сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, который обманывал жителей в различных селах.

"Злоумышленник расклеивал объявления о том, что может оказать помощь в получении водительского удостоверения. Получив деньги, никакой помощи не оказывал, а просто скрывался", – рассказали в ведомстве.

В Алтайском крае в селе Красногорском из-за интенсивного снеготаяния повысился уровень воды в реке Чапше.

"Произошло подтопление десяти приусадебных участков. Подтопленных домов нет", – рассказали в МЧС.

Сотрудники ГУ МЧС России совместно с представителями администрации провели подворовой обход. Также с помощью беспилотников провели мониторинг и облет зоны затопления.