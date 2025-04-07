Соцсети: в туалете барнаульского ТЦ "Арена" умер мужчина
Официальной информации о происшествии еще нет
07 апреля 2025, 11:55, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Мужчина скончался в барнаульском ТЦ "Арена". Очевидцы предполагают, что смерть наступила от передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Как утверждают барнаульцы, труп обнаружили в мужском туалете. Мужчина мог скончаться от интоксикации наркотическими средствами.
Официальных данных о произошедшем пока нет.
Напомним, в 2023 году похожий случай произошел в ТРЦ "Европа", где труп барнаульца в женском туалете обнаружила уборщица. Она же вызвала на место происшествия скорую и полицию. В соцсетях также предполагали, что мужчина мог умереть от избыточной дозы запрещенных веществ.
12:24:48 07-04-2025
а давайте вначале вскрытие , а после гипотезы !
А то "Очевидцы предполагают","мог скончаться от интоксикации"...
14:25:06 07-04-2025
Шинник (12:24:48 07-04-2025) а давайте вначале вскрытие , а после гипотезы !А то "Оче...
Да.Тем более можно зпрещенные вещества и без избытка.
14:42:25 07-04-2025
там точка сбыта самая популярная или что? что скажет участковый, охрана?, уже какой случай происшествий в их тубзике?!
07:54:47 08-04-2025
В тубзиках ТРЦ давно представители одной запрещенной организации сходки свои устраивают. Видимо, этого просто придавили нормальные мужики.