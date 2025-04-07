Соцсети: в туалете барнаульского ТЦ "Арена" умер мужчина

Официальной информации о происшествии еще нет

07 апреля 2025, 11:55, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина скончался в барнаульском ТЦ "Арена". Очевидцы предполагают, что смерть наступила от передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Как утверждают барнаульцы, труп обнаружили в мужском туалете. Мужчина мог скончаться от интоксикации наркотическими средствами.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в 2023 году похожий случай произошел в ТРЦ "Европа", где труп барнаульца в женском туалете обнаружила уборщица. Она же вызвала на место происшествия скорую и полицию. В соцсетях также предполагали, что мужчина мог умереть от избыточной дозы запрещенных веществ.