Такой день. Массовая авария в Барнауле и ветер, сорвавший крышу у сельской школы

Главное за 4 марта

04 марта 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле случилось массовое ДТП под мостом на проспекте Строителей. По информации очевидцев, участниками аварии стали около 6-8 машин. В результате происшествия собиралась большая пробка.

В селе Ая Алтайского района сильный ветер снёс крышу со здания местной школы. Пострадавших в результате инцидента нет. Как заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, кровлю восстановят в кратчайшие сроки. Ремонт не помешает учебным занятиям.

Жительницу Алтайского края, обвиняемую в сотрудничестве с Украиной против России, заключили под стражу. Женщине предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В Алтайском крае назревает "собачий коллапс", заявили в Народном фронте региона. Там напомнили, что с 1 марта вступило в силу постановление краевого правительства, обязывающее власти следить за популяцией четвероногих, однако делать это "они не спешат".

В барнаульском ЖК "Новая высота" молодой человек средь бела дня справил нужду прямо у входа в подъезд. По словам местной жительницы, "парень не смог сдержаться и передал привет дворнику". Не постеснялся горожанин и находящихся рядом взрослых и детей.

4 марта в Барнауле организовали отправку гуманитарного груза в зону проведения спецоперации для подразделений ЛНР и ДНР. В партию вошли инструменты, военное спецоборудование, тёплая одежда, буржуйки и многое другое. Кроме того, бойцам везут продукты питания, подарки и письма от детей.