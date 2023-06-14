Такой день. Миллиард на строительство отелей и надвигающиеся заморозки

Главные новости в Алтайском крае 14 июня

14 июня 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителей Алтайского края предупредили о надвигающихся заморозках. В ночь на 15 июня в регионе температура воздуха может опуститься до отметки -1 градус.



В ведомстве призвали жителей соблюдать требования безопасности при использовании печей и обогревателей.

В Барнауле ужесточили правила парковки электросамокатов.

Теперь бросать технику нельзя на газонах и клумбах, на территории мемориалов и скверов, на велодорожках, в створах пешеходных переходов и на подходе к социально значимым объектам.

Для физических лиц штраф за нарушение составляет от 500 до 3000 рублей, а для юридических – от 5000 до 50000.

Субсидию в 944,8 миллиона рублей получит Алтайский край на строительство модульных отелей.

580 миллионов из общей суммы региону перечислят в 2023 году, еще 354 млн – в следующем.