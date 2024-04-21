Такой день. Миллионные закупки на ярмарках и рост показателей у аграриев

Главные новости в Алтайском крае 21 апреля

21 апреля 2024, 22:30, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/102444

Жители Барнаула потратили 9,2 млн рублей на продовольственных ярмарках 20 апреля.

Наибольшим спросом у горожан пользовались мясо, рыба, колбасные изделия, копчености, овощи и фрукты.

Торговля была организована во всех районах города.

Алтайские аграрии увеличили объем поставок своей продукции в Китай.

Всего в КНР отправили больше 240 тонн зерна, что на 63% больше, чем за первый квартал прошлого года. Также увеличились поставки зернобобовых – до 84,5 тысячи тонн. Лидер – гречиха, поставки которой выросли в четыре раза, горох – в 12,5 раза и ячмень, который в первом квартале прошлого года в КНР не поставляли.

Экспорт продуктов зернопереработки увеличился с 5 до 23 тысяч тонн.

Специалисты предупреждают о подъеме уровня воды в реке Алей в районе села Староалейского Третьяковского района.

По прогнозу, с 22 по 24 апреля ожидается подъем уровня воды в реке Алей в районе населенного пункта до отметок 285-310 см. Опасная отметка начинается с 300 сантиметров.

Синоптики отметили, что прибрежные участки могут подвергнуться подтоплению.