Такой день. Миллионные закупки на ярмарках и рост показателей у аграриев
Главные новости в Алтайском крае 21 апреля
21 апреля 2024, 22:30, ИА Амител
Жители Барнаула потратили 9,2 млн рублей на продовольственных ярмарках 20 апреля.
Наибольшим спросом у горожан пользовались мясо, рыба, колбасные изделия, копчености, овощи и фрукты.
Торговля была организована во всех районах города.
Алтайские аграрии увеличили объем поставок своей продукции в Китай.
Всего в КНР отправили больше 240 тонн зерна, что на 63% больше, чем за первый квартал прошлого года. Также увеличились поставки зернобобовых – до 84,5 тысячи тонн. Лидер – гречиха, поставки которой выросли в четыре раза, горох – в 12,5 раза и ячмень, который в первом квартале прошлого года в КНР не поставляли.
Экспорт продуктов зернопереработки увеличился с 5 до 23 тысяч тонн.
Специалисты предупреждают о подъеме уровня воды в реке Алей в районе села Староалейского Третьяковского района.
По прогнозу, с 22 по 24 апреля ожидается подъем уровня воды в реке Алей в районе населенного пункта до отметок 285-310 см. Опасная отметка начинается с 300 сантиметров.
Синоптики отметили, что прибрежные участки могут подвергнуться подтоплению.
Комментарии 0