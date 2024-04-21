Водитель мусоровоза протаранил легковушку в Барнауле
"Тойота" получила очень серьезные повреждения
21 апреля 2024, 14:05, ИА Амител
Поврежденная машина / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель мусоровоза протаранил легковушку в Барнауле. Об этом сообщили подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
Пользователи рассказали, что мусоровоз забыл убрать подъемный механизм для сбора мусора из баков. Этой конструкцией он врезался в "Тойоту".
Малолитражка получила очень сильные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.
Подробности уточняются.
14:43:45 21-04-2024
Этих легковушек во дворе как г.вна за баней.
15:43:05 21-04-2024
Баня есть,а туалет не сделал??
17:10:35 21-04-2024
гость (15:43:05 21-04-2024) Баня есть,а туалет не сделал??... Мы до сих пор не прильнули щекой к европе.Что-то у либерастов склизануло.
16:10:20 21-04-2024
Есть повод потерять морально устаревший ПРАВильный руль на черри тиго)