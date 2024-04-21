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Водитель мусоровоза протаранил легковушку в Барнауле

"Тойота" получила очень серьезные повреждения

21 апреля 2024, 14:05, ИА Амител

Поврежденная машина / Фото: "Инцидент Барнаул"
Поврежденная машина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель мусоровоза протаранил легковушку в Барнауле. Об этом сообщили подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

Пользователи рассказали, что мусоровоз забыл убрать подъемный механизм для сбора мусора из баков. Этой конструкцией он врезался в "Тойоту".

Малолитражка получила очень сильные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности уточняются.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

14:43:45 21-04-2024

Этих легковушек во дворе как г.вна за баней.

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гость

15:43:05 21-04-2024

Баня есть,а туалет не сделал??

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Гость

17:10:35 21-04-2024

гость (15:43:05 21-04-2024) Баня есть,а туалет не сделал??... Мы до сих пор не прильнули щекой к европе.Что-то у либерастов склизануло.

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Гость

16:10:20 21-04-2024

Есть повод потерять морально устаревший ПРАВильный руль на черри тиго)

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