"Тойота" получила очень серьезные повреждения

21 апреля 2024, 14:05, ИА Амител

Поврежденная машина / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель мусоровоза протаранил легковушку в Барнауле. Об этом сообщили подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".

Пользователи рассказали, что мусоровоз забыл убрать подъемный механизм для сбора мусора из баков. Этой конструкцией он врезался в "Тойоту".

Малолитражка получила очень сильные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

Подробности уточняются.