Такой день. Митинг в Бийске и переход рек вброд
Главные новости в Алтайском крае 19 марта
19 марта 2023, 23:29, ИА Амител
В Бийске 19 марта прошёл митинг против роста тарифов ЖКХ.
По словам организаторов, участие в мероприятии приняли около тысячи человек. Митингующие поднимали темы не только роста тарифов, но также говорили о проблемах аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины.
Жители алтайского села Иня, расположенного в Шелаболихинском районе, рассказали о том, что людям приходится добираться до дома через речную переправу.
По словам автора сообщения, на кадрах мужчина, который возвращался домой с вахты. По развалившейся переправе невозможно перейти, не провалившись в воду.
В Камне-на-Оби люди переходят Обь вброд босиком, оборачивая ноги пакетами.
"Жители правобережья сетуют, что на короткий период, пока по реке ещё ходить можно, власти могли бы обустроить для прохода какой-нибудь мостик или приспособление. Ведь мусорные пакеты для женщин и детей – не совсем приемлемое решение", – рассказали местные СМИ.
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