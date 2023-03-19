Такой день. Митинг в Бийске и переход рек вброд

Главные новости в Алтайском крае 19 марта

19 марта 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске 19 марта прошёл митинг против роста тарифов ЖКХ.

По словам организаторов, участие в мероприятии приняли около тысячи человек. Митингующие поднимали темы не только роста тарифов, но также говорили о проблемах аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины.

Жители алтайского села Иня, расположенного в Шелаболихинском районе, рассказали о том, что людям приходится добираться до дома через речную переправу.

По словам автора сообщения, на кадрах мужчина, который возвращался домой с вахты. По развалившейся переправе невозможно перейти, не провалившись в воду.

В Камне-на-Оби люди переходят Обь вброд босиком, оборачивая ноги пакетами.