Такой день. Митинги против повышения тарифов и спасение людей при пожаре

Главные новости в Алтайском крае 12 февраля

12 февраля 2023, 23:36, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

12 февраля в Барнауле прошёл митинг против повышения роста тарифов на услуги ЖКХ. Люди собрались в сквере имени Титова. Выразить недовольство вышли больше 600 горожан.

Мероприятие продлилось 40 минут.

Также митинг прошёл 12 февраля и в Бийске. Несколько раз организаторы получали отказы в проведении масштабных мероприятий, так что провести его решили в гайд-парке у Льнокомбината. Собралось на митинг около 40 человек.

Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае.

Возгорание произошло в жилом доме в Благовещенке на улице Кирова.