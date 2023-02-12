Такой день. Митинги против повышения тарифов и спасение людей при пожаре
Главные новости в Алтайском крае 12 февраля
12 февраля 2023, 23:36, ИА Амител
12 февраля в Барнауле прошёл митинг против повышения роста тарифов на услуги ЖКХ. Люди собрались в сквере имени Титова. Выразить недовольство вышли больше 600 горожан.
Мероприятие продлилось 40 минут.
Также митинг прошёл 12 февраля и в Бийске. Несколько раз организаторы получали отказы в проведении масштабных мероприятий, так что провести его решили в гайд-парке у Льнокомбината. Собралось на митинг около 40 человек.
Пожарные спасли двух человек из горящего дома в Алтайском крае.
Возгорание произошло в жилом доме в Благовещенке на улице Кирова.
"На момент прибытия пожарных расчётов в доме образовалось сильное задымление. В нём находились люди. Звеном газодымозащитной службы было спасено два человека", – сказано в сообщении.
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