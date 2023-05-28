Такой день. Модернизация ЖКХ и лучший акушер края

Главные новости в Алтайском крае 28 мая

28 мая 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о Евгении Хабарове – лучшем акушере-гинекологе Алтайского края.

Стаж работы Евгения Хабарова – 29 лет. Он врач высшей категории и работает в перинатальном центре "Дар".

Накануне Евгений Хабаров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.

Жители Рубцовска в социальных сетях пожаловались на то, что в городе активизировались закладчики. Торговцы наркотиками работают прямо под камерами.

Больше всего закладчики и их клиенты активничают на "Кулацком". Свёртки с наркотическими веществами прячут на видных местах, у дорог и даже под камерами видеонаблюдения.

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край.

Он отметил, что в регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей, за счёт чего более 206 тысяч человек будут получать более качественные услуги.

Вместе с Алтайским краем программу будут реализовывать в Курской области и Хабаровском крае.