Такой день. Модернизация ЖКХ и лучший акушер края
Главные новости в Алтайском крае 28 мая
28 мая 2023, 23:23, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о Евгении Хабарове – лучшем акушере-гинекологе Алтайского края.
Стаж работы Евгения Хабарова – 29 лет. Он врач высшей категории и работает в перинатальном центре "Дар".
Накануне Евгений Хабаров стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса врачей.
Жители Рубцовска в социальных сетях пожаловались на то, что в городе активизировались закладчики. Торговцы наркотиками работают прямо под камерами.
Больше всего закладчики и их клиенты активничают на "Кулацком". Свёртки с наркотическими веществами прячут на видных местах, у дорог и даже под камерами видеонаблюдения.
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин анонсировал масштабную программу обновления ЖКХ в нескольких регионах, включая Алтайский край.
Он отметил, что в регионах усовершенствуют 215 км инженерных сетей, за счёт чего более 206 тысяч человек будут получать более качественные услуги.
Вместе с Алтайским краем программу будут реализовывать в Курской области и Хабаровском крае.
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