Такой день. Мост между Алтаями и шлагбаумы в Нагорный парк

Главные новости в Алтайском крае 16 июля

16 июля 2024, 23:40, ИА Амител

Ночные фонари / Фото: pxhere.com/ru/photo/844518

Власти Барнаула заключили контракт на проведение работ по установке шлагбаумов на въездах в Нагорный парк и на набережную реки Оби. Как отметил заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, летом в выходные на указанных территориях очень много посетителей.

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак и министр транспорта РФ Роман Старовойт 16 июля проинспектировали ход строительства "платовского" моста через Катунь в Майминском районе, сообщает пресс-служба правительства региона. Федеральный министр пообещал выделить около 1,7 миллиарда рублей, чтобы завершить работы на год раньше. Именно эта переправа должна соединить два Алтая. Самое интересное, что ее пытаются построить с 2010 года.

В 2022 году участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаил Старцев был приговорен к шести годам колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (4 млн рублей). 5 июля Рубцовский городской суд заменил не отбытую часть наказания принудительными работами.