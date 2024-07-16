Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание
Оставшуюся часть срока ему заменили исправительными работами
16 июля 2024, 15:00, ИА Амител
В 2022 году участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаил Старцев был приговорен к шести годам колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (4 млн рублей). 5 июля Рубцовский городской суд заменил не отбытую часть наказания принудительными работами. Об этом пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на соцсети Светланы Рохловой – вдовы Павла Рохлова, который погиб в ходе конфликта.
В опубликованном Рохловой постановлении сказано, что адвокат Старцева на заседании аппелировал к тому, что его подзащитный отбыл установленную законом часть наказания, приобретя право на замену неотбытой части срока принудительными работами. Также он положительно характеризуется в колонии, на его счету нет взысканий и нарушений режима, он дважды поощрялся и принимал меры к заглаживанию причиненного вреда.
Несмотря на то, что он не признал вину и не раскаялся, суд удовлетворил ходатайство его защиты и заменил оставшийся срок принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Отбывать оставшуюся часть наказания Старцев будет в специальном исправительном центре. Там осужденные живут в общежитии, работают на предприятии, в свободное время могут выезжать в город, а еще им разрешено пользоваться телефоном и интернетом.
Светлана Рохлова осталась не в восторге от такого решения. "Кто говорит, что я продала Пашу… Вчитайтесь, ублюдки узколобые, внимательно!!! Честь, достоинство и память не покупается и не продается. Предложений не поступало, и если бы поступили, то они знают, что харчок смачный влетел бы им в рожу бестолковую", – написала она.
Драка на Старом базаре в Барнауле случилась 26 июля 2020 года. Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", находящемуся в здании Старого базара. У них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно. В один момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им девушек и Старцева.
Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, за что Михаил Старцев ударил его в челюсть – Павел Рохлов упал и скончался, не приходя в сознание.
15:05:12 16-07-2024
Теперь УДО
15:13:02 16-07-2024
Изречения Рохловой многое говорят о её воспитанности)
15:21:47 16-07-2024
красавчик, размутил как надо. да еще и бабу, с которой людей бил, отмазал
15:23:55 16-07-2024
"Кто говорит, что я продала Пашу… Вчитайтесь, ублюдки узколобые, внимательно!!! Честь, достоинство и память не покупается и не продается.
Эти слова говорят о порядках и воспитании признанной потерпевшей. Старцеву здоровья и скорейшего освобождения.
15:27:37 16-07-2024
Мужика засадили за защиту женщин, Розловым пить надо меньше с недоинвалидом
15:47:36 16-07-2024
По комментам Рохловой все ясно, халдень добрый день
Мужика угробила
15:57:02 16-07-2024
Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты!
16:10:08 16-07-2024
Не должен человек сидеть за защиту женщин, справедливость есть на свете, здоровья и терпения Старцеву, столько грязи вылили на него незаслуженно ...
16:19:38 16-07-2024
Следили за этой историей , и просто удивляют наше следствие что не видит сторону потерпевших? Они потерпевшие только, потому что безпределтшики и уличные алкаши! За Старцева рады!
16:25:25 16-07-2024
Я вот не в курсе Лопатин был знаком Рохлову? Или Рохлов хотел показать свою офигительность но внезапно оппонент оказался боксёр? Интересно просто ради чего стоило лезть в конфликт каких то левых ему субъектов полравшихся у ларька? Не все равно было? Так Бери телефон набери номер дежурной части, в том округе наверняка тусуются десяток машин ППС ДПС всяких, приехали бы в течение пяти минут. А так мораль проста...
17:15:28 16-07-2024
Гость (16:25:25 16-07-2024) Я вот не в курсе Лопатин был знаком Рохлову? Или Рохлов хоте... Вот тоже не пойму , 10 человек там были и никто за Лопатина не впрягся , а тут типо добродеятели ? Или дружок или бабла захотели за морда свою , а тут такой поворот. Уже голова не выдержала. А вдова то вообще отбитая, дура дурой.
16:29:30 16-07-2024
"Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева." - Из текста статьи.
16:51:53 16-07-2024
Гость (16:29:30 16-07-2024) "Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядо... типа если видишь конфликт, надо ввязаться. Ну как то так себе аргумент. Здоровья не хватит на все происходящие вокруг конфликты
16:34:57 16-07-2024
Рохлова ее не поняла , что мужика сгубила?! И другим жизнь испортила
16:39:17 16-07-2024
Понять, простить и отпустить. Это если бы он репост в ВК сделал или лайк не в ту дверь поставил, тогда надо было лет 20 лагерей давать. А тут, убил человека, чего такого то! Бабы ж ещё нарожают!
18:36:21 16-07-2024
занесли...
22:36:55 16-07-2024
гость (18:36:21 16-07-2024) занесли...... Ясное дело - "превратились в шорты"
11:50:11 17-07-2024
отлично! выйдет и сможет дальше людей бить
21:37:25 17-07-2024
гость (11:50:11 17-07-2024) отлично! выйдет и сможет дальше людей бить...
Тебе мозги уже отбили
21:38:19 17-07-2024
Ну и отличная новость! Хорошим парням не месте в тюрьме.