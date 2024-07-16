Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание

Оставшуюся часть срока ему заменили исправительными работами

16 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Михаил Старцев на суде / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2022 году участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаил Старцев был приговорен к шести годам колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (4 млн рублей). 5 июля Рубцовский городской суд заменил не отбытую часть наказания принудительными работами. Об этом пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на соцсети Светланы Рохловой – вдовы Павла Рохлова, который погиб в ходе конфликта.

В опубликованном Рохловой постановлении сказано, что адвокат Старцева на заседании аппелировал к тому, что его подзащитный отбыл установленную законом часть наказания, приобретя право на замену неотбытой части срока принудительными работами. Также он положительно характеризуется в колонии, на его счету нет взысканий и нарушений режима, он дважды поощрялся и принимал меры к заглаживанию причиненного вреда.

Несмотря на то, что он не признал вину и не раскаялся, суд удовлетворил ходатайство его защиты и заменил оставшийся срок принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Отбывать оставшуюся часть наказания Старцев будет в специальном исправительном центре. Там осужденные живут в общежитии, работают на предприятии, в свободное время могут выезжать в город, а еще им разрешено пользоваться телефоном и интернетом.

Светлана Рохлова осталась не в восторге от такого решения. "Кто говорит, что я продала Пашу… Вчитайтесь, ублюдки узколобые, внимательно!!! Честь, достоинство и память не покупается и не продается. Предложений не поступало, и если бы поступили, то они знают, что харчок смачный влетел бы им в рожу бестолковую", – написала она.

Драка на Старом базаре в Барнауле случилась 26 июля 2020 года. Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", находящемуся в здании Старого базара. У них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно. В один момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им девушек и Старцева.

Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, за что Михаил Старцев ударил его в челюсть – Павел Рохлов упал и скончался, не приходя в сознание.