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Осужденному за драку на Старом базаре Михаилу Старцеву смягчили наказание

Оставшуюся часть срока ему заменили исправительными работами

16 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Михаил Старцев на суде / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Михаил Старцев на суде / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2022 году участник смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаил Старцев был приговорен к шести годам колонии строгого режима с выплатой по миллиону рублей каждому члену семьи погибшего (4 млн рублей). 5 июля Рубцовский городской суд заменил не отбытую часть наказания принудительными работами. Об этом пишет "КП-Барнаул" со ссылкой на соцсети Светланы Рохловой – вдовы Павла Рохлова, который погиб в ходе конфликта.

В опубликованном Рохловой постановлении сказано, что адвокат Старцева на заседании аппелировал к тому, что его подзащитный отбыл установленную законом часть наказания, приобретя право на замену неотбытой части срока принудительными работами. Также он положительно характеризуется в колонии, на его счету нет взысканий и нарушений режима, он дважды поощрялся и принимал меры к заглаживанию причиненного вреда.

Несмотря на то, что он не признал вину и не раскаялся, суд удовлетворил ходатайство его защиты и заменил оставшийся срок принудительными работами на тот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Отбывать оставшуюся часть наказания Старцев будет в специальном исправительном центре. Там осужденные живут в общежитии, работают на предприятии, в свободное время могут выезжать в город, а еще им разрешено пользоваться телефоном и интернетом.

Светлана Рохлова осталась не в восторге от такого решения. "Кто говорит, что я продала Пашу… Вчитайтесь, ублюдки узколобые, внимательно!!! Честь, достоинство и память не покупается и не продается. Предложений не поступало, и если бы поступили, то они знают, что харчок смачный влетел бы им в рожу бестолковую", – написала она.

Драка на Старом базаре в Барнауле случилась 26 июля 2020 года. Михаил Старцев вместе с Лилией Ворогушиной и Лианой Лютовой приехал на такси к кафе "Винотека", находящемуся в здании Старого базара. У них началась перепалка с Дмитрием Лопатиным, который вел себя агрессивно. В один момент Лопатин достал из машины костыль и начал бить им девушек и Старцева.

Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева. Павел Рохлов оттолкнул Лилию Ворогушину, за что Михаил Старцев ударил его в челюсть – Павел Рохлов упал и скончался, не приходя в сознание.

Барнаул громкое дело драка на Старом Базаре
Читайте также в сюжете: Драка на Старом базаре в Барнауле

Комментарии 20

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Гость

15:05:12 16-07-2024

Теперь УДО

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Гость

15:13:02 16-07-2024

Изречения Рохловой многое говорят о её воспитанности)

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гость

15:21:47 16-07-2024

красавчик, размутил как надо. да еще и бабу, с которой людей бил, отмазал

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Гость

15:23:55 16-07-2024

"Кто говорит, что я продала Пашу… Вчитайтесь, ублюдки узколобые, внимательно!!! Честь, достоинство и память не покупается и не продается.

Эти слова говорят о порядках и воспитании признанной потерпевшей. Старцеву здоровья и скорейшего освобождения.

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Гость

15:27:37 16-07-2024

Мужика засадили за защиту женщин, Розловым пить надо меньше с недоинвалидом

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Гость

15:47:36 16-07-2024

По комментам Рохловой все ясно, халдень добрый день
Мужика угробила

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Гость

15:57:02 16-07-2024

Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... брюки превращаются... В элегантные шорты!

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Гость

16:10:08 16-07-2024

Не должен человек сидеть за защиту женщин, справедливость есть на свете, здоровья и терпения Старцеву, столько грязи вылили на него незаслуженно ...

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Гость

16:19:38 16-07-2024

Следили за этой историей , и просто удивляют наше следствие что не видит сторону потерпевших? Они потерпевшие только, потому что безпределтшики и уличные алкаши! За Старцева рады!

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Гость

16:25:25 16-07-2024

Я вот не в курсе Лопатин был знаком Рохлову? Или Рохлов хотел показать свою офигительность но внезапно оппонент оказался боксёр? Интересно просто ради чего стоило лезть в конфликт каких то левых ему субъектов полравшихся у ларька? Не все равно было? Так Бери телефон набери номер дежурной части, в том округе наверняка тусуются десяток машин ППС ДПС всяких, приехали бы в течение пяти минут. А так мораль проста...

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Гость

17:15:28 16-07-2024

Гость (16:25:25 16-07-2024) Я вот не в курсе Лопатин был знаком Рохлову? Или Рохлов хоте... Вот тоже не пойму , 10 человек там были и никто за Лопатина не впрягся , а тут типо добродеятели ? Или дружок или бабла захотели за морда свою , а тут такой поворот. Уже голова не выдержала. А вдова то вообще отбитая, дура дурой.

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Гость

16:29:30 16-07-2024

"Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядом супруги Рохловы. Они решили поддержать Лопатина, напали на Ворогушину, Лютову и Старцева." - Из текста статьи.

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Гость

16:51:53 16-07-2024

Гость (16:29:30 16-07-2024) "Не поняв причин драки, в конфликт вступили оказавшиеся рядо... типа если видишь конфликт, надо ввязаться. Ну как то так себе аргумент. Здоровья не хватит на все происходящие вокруг конфликты

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Гость

16:34:57 16-07-2024

Рохлова ее не поняла , что мужика сгубила?! И другим жизнь испортила

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Гость

16:39:17 16-07-2024

Понять, простить и отпустить. Это если бы он репост в ВК сделал или лайк не в ту дверь поставил, тогда надо было лет 20 лагерей давать. А тут, убил человека, чего такого то! Бабы ж ещё нарожают!

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гость

18:36:21 16-07-2024

занесли...

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Гость

22:36:55 16-07-2024

гость (18:36:21 16-07-2024) занесли...... Ясное дело - "превратились в шорты"

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гость

11:50:11 17-07-2024

отлично! выйдет и сможет дальше людей бить

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Гость

21:37:25 17-07-2024

гость (11:50:11 17-07-2024) отлично! выйдет и сможет дальше людей бить...
Тебе мозги уже отбили

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Гость

21:38:19 17-07-2024

Ну и отличная новость! Хорошим парням не месте в тюрьме.

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