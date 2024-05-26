Такой день. Мусор в лесу и семь человек с энцефалитом

Главные новости в Алтайском крае 26 мая

26 мая 2024, 23:30, ИА Амител

Луна / Фото: pxhere.com/ru/photo/1171605

Больше тысячи человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей за неделю.

С начала сезона в поликлиники Алтайского края обратились 3423 человека из 64 районов. Из них 965 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям, которым это было необходимо, ввели иммуноглобулин.

У 85 человек, подвергшихся укусам клещей, заподозрили сибирский клещевой тиф, в том числе у 11 детей. Семь взрослых жителей края с подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы в стационары региона.

Жители Барнаула пожаловались на шашлычников, которые мусорят в Ленточном бору. Автор сообщения обратилась к отдыхающим с просьбой не оставлять после себя бутылки, салфетки и одноразовые мангалы.

Силами садоводства им. Мичурина из леса вывезли 20 мешков мусора.

Школьник в Бийске попал под колеса автомобиля.

Мальчик ехал на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом. Водитель "Лады" не успел остановиться и врезался в него.

От удара ребенка отбросило в сторону.