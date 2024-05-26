Такой день. Мусор в лесу и семь человек с энцефалитом
Главные новости в Алтайском крае 26 мая
26 мая 2024, 23:30, ИА Амител
Больше тысячи человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей за неделю.
С начала сезона в поликлиники Алтайского края обратились 3423 человека из 64 районов. Из них 965 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям, которым это было необходимо, ввели иммуноглобулин.
У 85 человек, подвергшихся укусам клещей, заподозрили сибирский клещевой тиф, в том числе у 11 детей. Семь взрослых жителей края с подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы в стационары региона.
Жители Барнаула пожаловались на шашлычников, которые мусорят в Ленточном бору. Автор сообщения обратилась к отдыхающим с просьбой не оставлять после себя бутылки, салфетки и одноразовые мангалы.
Силами садоводства им. Мичурина из леса вывезли 20 мешков мусора.
Школьник в Бийске попал под колеса автомобиля.
Мальчик ехал на велосипеде и не спешился перед пешеходным переходом. Водитель "Лады" не успел остановиться и врезался в него.
От удара ребенка отбросило в сторону.
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