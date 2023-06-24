Такой день. Мятеж ЧВК "Вагнер" и обращение Томенко к депутататам Госдумы
Главное за 24 июня
24 июня 2023, 23:15, ИА Амител
24 июня силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону. Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал "ударом в спину" попытку расколоть общество. Путин добавил, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание".
В ответ на обращение президента губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в его поддержку, а также призвал депутатов Госдумы, парламентариев других уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.
Российского лидера поддержал в том числе и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
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00:49:27 25-06-2023
Чё то как-то поднадоело уже наблюдать эти бесконечные иллюзии, аллюзии или как их там, кажись с весны 20 года, вот так и живём. Не реально, может хватит уже... Что значит "поддержать лидера России? Призвать депутатов поддержать и т.д.. они что недоумки какие, первоклассники?? Или у нас что - всё-таки так много разногласий по этому поводу в рядах властных структур, что их надо призывать поддерживать? Или что, как-то по другому может быть? СМИ, хватит уже врать и самым бессовестным образом применять НЛП технологии.