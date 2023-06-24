Такой день. Мятеж ЧВК "Вагнер" и обращение Томенко к депутататам Госдумы

Главное за 24 июня

24 июня 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

24 июня силы ЧВК "Вагнер" вошли в Ростов-на-Дону. Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал "ударом в спину" попытку расколоть общество. Путин добавил, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание".

В ответ на обращение президента губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в его поддержку, а также призвал депутатов Госдумы, парламентариев других уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.

Российского лидера поддержал в том числе и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

В Бийске собака породы алабай набросилась на 14-летнего подростка, который рыбачил на берегу реки. После нападения школьник с раненым предплечьем ушел домой, куда затем вызвали полицию и медиков. Вскоре пса поймали правоохранители, его хозяин пока неизвестен. Не исключено, что животное могло сорваться с цепи.

В Алтайском крае возобновили движение по дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от села Новоегорьевского до села Волчиха. Меру вводили из-за крупного лесного пожара в Егорьевском районе. Накануне его локализовали на площади почти 10 тысяч гектаров.