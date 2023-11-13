Такой день. Начало большой стройки в аэропорту и аномальное ноябрьское тепло

Главные новости в Алтайском крае 13 ноября

13 ноября 2023, 23:38, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На некоторых деревьях и кустарниках в Алтайском крае в середине ноября из-за аномально теплой погоды набухли почки и даже образовались зеленые побеги. Читатели amic.ru из Барнаула прислали фотографии сирени, которая уже готовится распустить листья, а в Тальменке на жимолости они уже появились. В южных районах зеленые почки заметили на тополях и каштанах.

В администрации Бийска утвердили программу развития туризма в городе на 2024-2026 годы. Она предполагает увеличение туристического потока с 152,48 тысячи человек до 203 тысяч.

Главный акцент сделан на придании центру города особого статуса. Отдельное внимание также уделят музеям с богатыми и уникальными экспозициями. Еще одной точкой притяжения туристов станет история православия на Алтае. Это и архитектурный комплекс, и музейные экспозиции.

Всего на реализацию программы по привлечению туристов мэрия Бийска готова потратить за три года 4,5 млн рублей.

В Барнауле начинают строительство нового терминала аэропорта. Перед этим, 14 ноября, пройдет церемония закладки первого символического камня.

Новый терминал позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта. Он сможет принимать не меньше 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала составит около 10 тысяч квадратных метров. Это в два раза больше территории действующего аэропорта.