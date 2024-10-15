Такой день. Надвигающееся потепление и проверка барнаульского дома на аварийность

Главные новости в Алтайском крае 15 октября

15 октября 2024, 23:40, ИА Амител

Ночь, снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/1388955

Погода в Барнауле стабилизировалась, ожидается потепление, сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании в мэрии.

По его информации, на текущей неделе температура воздуха в краевой столице днем составит +4…+6 градусов, а ночью опустится до -4…-7. Осадки не прогнозируются.

В Барнауле проверят конструкции дома № 302 по улице Интернациональной на аварийность, где вечером 13 октября частично обрушился потолок.

Отмечается, что в доме 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживает 11 человек. Аварийным он пока не признан.

14 октября в районе устья реки Кысхыштубек в Улаганском районе Республики Алтай туристическая группа из 12 человек попала под камнепад.

На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов получили травмы различной тяжести. Группу эвакуируют спасатели.

До наступления темноты им уже удалось вывезти одну из пострадавших. Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы.