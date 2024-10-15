Такой день. Надвигающееся потепление и проверка барнаульского дома на аварийность
Главные новости в Алтайском крае 15 октября
15 октября 2024, 23:40, ИА Амител
Погода в Барнауле стабилизировалась, ожидается потепление, сообщил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев на совещании в мэрии.
По его информации, на текущей неделе температура воздуха в краевой столице днем составит +4…+6 градусов, а ночью опустится до -4…-7. Осадки не прогнозируются.
В Барнауле проверят конструкции дома № 302 по улице Интернациональной на аварийность, где вечером 13 октября частично обрушился потолок.
Отмечается, что в доме 1959 года постройки расположено шесть квартир, в которых проживает 11 человек. Аварийным он пока не признан.
14 октября в районе устья реки Кысхыштубек в Улаганском районе Республики Алтай туристическая группа из 12 человек попала под камнепад.
На месте погибла 18-летняя девушка. Еще двое туристов получили травмы различной тяжести. Группу эвакуируют спасатели.
До наступления темноты им уже удалось вывезти одну из пострадавших. Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы.
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