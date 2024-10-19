Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 19 октября
Закупиться едой можно будет по шести адресам
19 октября 2024, 09:11, ИА Амител
Торговая палатка / Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле субботу, 19 октября, сообщили в мэрии.
Закупиться овощами, фруктами, мясом, кондитерскими изделиями и другими продуктами можно будет с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – пр. Ленина,71;
- Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский – пл. Народная;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 12 октября. Жители Барнаула потратили на них 2,8 млн рублей.
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