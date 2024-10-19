Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 19 октября

Закупиться едой можно будет по шести адресам

19 октября 2024, 09:11, ИА Амител

Торговая палатка / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле субботу, 19 октября, сообщили в мэрии.

Закупиться овощами, фруктами, мясом, кондитерскими изделиями и другими продуктами можно будет с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – пр. Ленина,71;

– пр. Ленина,71; Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

– ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина); Ленинский – пл. Народная;

– пл. Народная; Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова); Центральный – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 12 октября. Жители Барнаула потратили на них 2,8 млн рублей.