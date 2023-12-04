Такой день. Надвигающиеся морозы и перекрытие площади Сахарова

Главные новости в Алтайском крае 4 декабря

04 декабря 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле с 5 декабря перекроют движение на площади Сахарова.

Ограничение необходимо для подготовки к оформлению новогоднего городка и установки елки. Проезда не будет по проспекту Социалистическому от улицы Мерзликина до улицы Молодежной. Устанавливать ограждения на участке дороги начнут в 09:00. Открыть движение по площади Сахарова планируют до конца дня 15 января.

Девятилетняя девочка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Nissan Primera, двигаясь по проспекту Космонавтов, при повороте налево столкнулась с ехавшим в попутном направлении пассажирским автобусом ПАЗ-3204 под управлением 48-летнего мужчины.

В результате травмы получила пассажирка Nissan.

Спокойная, морозная и преимущественно без осадков погода установится в Алтайском крае в ночь на 5 декабря. Температура воздуха опустится до -9...-14°С, а местами похолодает до -15...-20°С. Но уже днем во вторник Алтайский край вновь окажется во власти западного циклона, который принесет ветер, снег и потепление до -1...-6°С.