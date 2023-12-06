Такой день. Нападение собаки на девочку и загадочные кучи снега за "Европой"

Главные новости в Алтайском крае 6 декабря

06 декабря 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Неизвестные снова свалили кучи снега с мусором на участке за ТЦ "Европа", который расчищали под парк, – в ближайшее время там хотели проложить лыжню.

Кучи грязного снега начали привозить накануне вечером. Грузовики заезжали туда со стороны парковки возле торгового центра. В результате снег перекрыл часть тропы здоровья протяженностью 1200 метров, где хотели проложить народную лыжню.

В Барнауле на этот зимний период заготовлено более 54 тысяч тонн материалов для противогололедной обработки, рассказали в мэрии.

Заготовлено:

44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%;

5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;

1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15% из отсева;

2,6 тыс. тонн чистого песка для обработки тротуаров;

170 тонн противогололедного материала "Бионорд".

В Бийске собака напала на 15-летнюю девочку, повалила на снег и нанесла ей травмы.

Инцидент произошел 5 декабря. Женщина гуляла с собакой без поводка на улице Севастопольской. На кадрах видно, как собака перебежала через дорогу и, повалив девочку на снег, начала ее кусать. Спасли ребенка очевидцы.