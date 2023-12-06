Такой день. Нападение собаки на девочку и загадочные кучи снега за "Европой"
Главные новости в Алтайском крае 6 декабря
06 декабря 2023, 23:40, ИА Амител
Неизвестные снова свалили кучи снега с мусором на участке за ТЦ "Европа", который расчищали под парк, – в ближайшее время там хотели проложить лыжню.
Кучи грязного снега начали привозить накануне вечером. Грузовики заезжали туда со стороны парковки возле торгового центра. В результате снег перекрыл часть тропы здоровья протяженностью 1200 метров, где хотели проложить народную лыжню.
В Барнауле на этот зимний период заготовлено более 54 тысяч тонн материалов для противогололедной обработки, рассказали в мэрии.
Заготовлено:
- 44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%;
- 5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;
- 1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15% из отсева;
- 2,6 тыс. тонн чистого песка для обработки тротуаров;
- 170 тонн противогололедного материала "Бионорд".
В Бийске собака напала на 15-летнюю девочку, повалила на снег и нанесла ей травмы.
Инцидент произошел 5 декабря. Женщина гуляла с собакой без поводка на улице Севастопольской. На кадрах видно, как собака перебежала через дорогу и, повалив девочку на снег, начала ее кусать. Спасли ребенка очевидцы.
07:38:31 07-12-2023
Сажать года на 3 хотя бы таких любителей собак. Просто диву даёшься, какие есть у нас недалекиё моральные уроды, которые попросту не хотят выполнять элементарные требования.Мы не можем справиться с таким ублюдками,как эта баба, простите, по другому не могу её назвать, что уж говорить о больших коррупционерах.
13:30:15 07-12-2023
Заготовлено: 44,4 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 15%; 5,8 тыс. тонн песко-соляной смеси с концентрацией соли 20%;***А какова влажность смеси? Думается, основной вес в ней всё-таки вода :)