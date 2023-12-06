Экс-футболисты сборной России приедут в Барнаул и проведут тренировку для детей

9-10 декабря состоится фестиваль "Футбол в школе" в спортивном клубе "Темп"

06 декабря 2023, 14:05, ИА Амител

Афиша фестиваля "Урок футбола" в Барнауле / Фото: Алтайская краевая федерация футбола

Бывшие футболисты сборной России по футболу Динияр Билялетдинов, Руслан Пименов и другие приедут в Барнаул и 9-10 декабря проведут фестиваль "Урок футбола" для детей – участников проекта "Футбол в школе". Об этом amic.ru сообщили в Алтайской краевой федерации футбола.

Где пройдет фестиваль?

Мероприятия пройдут в барнаульском спортивном клубе "Темп" по адресу 1-й Балтийский проезд, 9, в выходные – 9 и 10 декабря. В эти даты состоится фестиваль для школ – участников проекта, а также семинар для преподавателей учебных заведений.

Какие футболисты приедут в Барнаул?

В течение двух дней в "Темпе" с детьми будут играть бронзовый призер чемпионата Европы – 2008 и бывший игрок "Локомотива" и "Эвертона" Динияр Билялетдинов, двукратные чемпионы России Руслан Пименов и Дмитрий Сенников (играли в "Локомотиве"), а также трехкратные чемпионы России Виктор Булатов (играл в "Спартаке") и чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров. Они проведут со школьниками разминку и выполнят несколько упражнений с мячом, а после игры состоится фото- и автограф-сессия.

Какая программа фестиваля?

Программа фестиваля такая:

9 декабря:

08:30-09:00 – регистрация на образовательный семинар;

09:00-09:55 – теория в конференц-зале;

10:00-12:00 – практика в манеже;

12:20-13:30 – теория в конференц-зале;

14:15-14:30 – открытие фестиваля;

14:30-17:30 – фестиваль.

10 декабря фестиваль пройдет с 11 до 14 часов.

Сколько детей поучаствует в фестивале?

Всего в фестивале поучаствует 72 образовательные организации и 600 школьников из учебных заведений Алтайского края.

Какие уроки дадут учителям?

В образовательном семинаре поучаствуют и 50 краевых учителей физкультуры, которым дадут уроки методисты РФС Дмитрий Баранник и Евгений Семенов. Занятия будут состоять из теоретической, практической и интерактивной частей.

"Педагогам расскажут о развитии проекта в Алтайском крае и методах проведения уроков физкультуры на основе футбола, затем на практике покажут комплекс упражнений и проведут полноценный урок. Во время интерактивной части учителей разделят на группы, каждой из которых будет необходимо подготовить собственный план-конспект футбольного урока физкультуры и представить его коллегам для обсуждения", – рассказали в краевой федерации футбола.

Что такое проект "Футбол в школе"?

Проект "Футбол в школе" реализуется Российским футбольным союзом и Минпросвещения РФ и нацелен на вовлечение детей и подростков в занятия футболом.

По проекту школьники могут приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в школьных футбольных секциях, участвовать в турнирах Школьной футбольной лиги и фестивалях. Тренеры получают методическую поддержку, а специалисты имеют больше возможностей заметить талантливых детей.

Проект стартовал в 2021-2022 годах. В учебном 2023/2024 году в нем участвует 4,1 тысячи общеобразовательных организаций из 83 регионов России.