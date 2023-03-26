Такой день. Ненайденные пропавшие и очереди в бийский травмпункт

Главные новости в Алтайском крае 26 марта

26 марта 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2022 году в Алтайском крае без вести пропали 3673 человека, отыскать же удалось только 3213 жителей, сказано в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края".

При этом среди "потеряшек" в прошлом году более чем в два раза выросло число несовершеннолетних – с 411 до 964. Полицейские сумели найти почти всех подростков: не удалось установить местоположение только 15 человек.

Жительница Бийска рассказала об огромных очередях в травмпункт в выходные дни.

Женщина отметила, что приём пострадавших вёл только один врач, так что людям пришлось его дожидаться в очереди.

"Муж повредил сильно ногу, кровь не останавливалась, из раны торчали мышцы и сухожилия. Привезла его в травмпункт. В очереди сидят 20 человек, а врача нет", – сказала бийчанка.

Она добавила, что в общей сложности дожидаться визита врача пришлось около полутора часов.

Жители Камня-на-Оби, рискуя жизнью, продолжают ходить в город по льду.

Для многих людей из заречья это едва ли не единственный доступный способ попасть в город на работу или учёбу.

Сюда ходит электричка, но только раз в сутки, что подходит далеко не всем.

Ранее городские власти купили катер "Пегас", чтобы перевозить людей, но с началом пандемии на его работу наложили ограничения, после чего он совсем пропал.

Запустить катер удалось, но транспортная прокуратура постановила: за раз перевозить не больше 10 человек.