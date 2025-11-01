Такой день. Непогода в Алтайском крае и преображение парка имени Ленина

О главных событиях региона за 1 ноября

01 ноября 2025, 23:56, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Власти Барнаула обсудили, каких результатов достигла местная система образования за первые девять месяцев 2025 года. Ежеквартальный отчет по этому вопросу провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мощный ветер, обрушившийся на Алтайский край 1 ноября, привел к серьезным последствиям в нескольких населенных пунктах. В Залесовском районе из-за замыкания на линиях электропередачи произошло возгорание сухой травы, в результате чего без электроснабжения остались села Шмаково, Борисово, Никольское и другие. В Барнауле стихия также дала о себе знать: порывы ветра повредили облицовку фасадов на проспекте Ленина, а пылевые бури и летящий мусор временно парализовали работу уличных насосов.

В Барнауле завершается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Сейчас на территории уже сформирована пешеходно-тропиночная сеть, уложена плитка и асфальт, а на будущих зонах отдыха – террасные доски. Подрядчик завершает монтаж освещения и системы видеонаблюдения, а также готовит площадки с резиновым покрытием для детских и спортивных зон.