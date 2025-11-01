В Барнауле подвели итоги работы системы образования за девять месяцев

Перед профильным комитетом поставили ряд важных задач

01 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Власти Барнаула обсудили, каких результатов достигла местная система образования за первые девять месяцев 2025 года. Ежеквартальный отчет по этому вопросу провел заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В мероприятии также участвовал председатель комитета Андрей Муль, его заместители, начальники отделов и руководители групп.

Национальные и региональные проекты

Основное внимание комитет уделяет реализации национальных и региональных проектов, указов и поручений президента РФ и губернатора Алтайского края.

«В частности, успешно реализуются три региональных проекта: "Профессионалитет", "Педагоги и наставники" и "Все лучшее детям" в рамках национального проекта "Молодежь и дети"», – отметила заместитель председателя комитета Наталья Михальчук.

Дошкольное образование

На данный момент в Барнауле работают 145 муниципальных детских садов, которые посещают более 32 тысяч детей. При этом представители комитета отметили, что воспитанников за девять месяцев стало меньше:

«В целом отмечено сокращение численности воспитанников, что приводит к увеличению числа высвободившихся помещений в детских садах. В приоритете работы комитета находится вопрос по адаптации этих пространств для организации полезной деятельности с детьми», – подчеркнула Михальчук.

Общее образование

Основные задачи, которые решает отдел общего образования, – успешное начало учебного года, зачисление первоклассников, кадровое обеспечение, а также организация и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА). Так, в 2025 году приемная кампания в первые классы прошла в штатном режиме. Важным событием стало открытие второго корпуса лицея № 52.

Дополнительное образование и летний отдых

Летом 2025 года в Барнауле открыли 90 пришкольных лагерей, где отдохнули более 21 тысячи детей. Также работали семь загородных оздоровительных лагерей центра "Каникулы", которые приняли 4911 детей. 620 из них участвовали в тематических профильных сменах.

Безопасность

252 образовательные организации города оборудовали тревожными кнопками, системами видеонаблюдения и пропускным режимом, рассказал зампредседателя комитета Василий Губанов. Он уточнил, что такие меры направлены на антитеррористическую защищенность и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

По итогам отчета Александр Артемов дал комитету следующие поручения: