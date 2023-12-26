Такой день. Невидимый дракон на Мало-Тобольской и рекорд барнаульского аэропорта

Главные новости в Алтайском крае 26 декабря

26 декабря 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Мэр Бийска Виктор Щигрев рассказал об успехах, которых ему удалось достичь спустя год после назначения на пост главы наукограда. Он также поделился своим видением будущего Бийска.

Отвечая на вопрос о том, как Бийск будет развиваться в 2024 году, Виктор Щигрев сообщил, что "хотел бы, чтобы город продолжил преображаться". В частности, в следующем году в наукограде отремонтируют парк Победы и сквер Молодежный.

По мнению главы города, приведение в порядок данных территорий должно повлиять на отток населения.

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На сегодняшний день из Барнаула есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Омск, Томск, Сочи, Красноярск, Иркутск и Сургут.

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