Такой день. "Ночь музеев" в Барнауле и проверка детских лагерей

О главных событиях за 16 мая

16 мая 2026, 23:08, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае в двадцать первый раз проходит Всероссийская акция "Ночь музеев". В этом году основная тема — "Родное". Торжественное открытие в краевой столице состоялось 16 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". На сцене выступил хореографический ансамбль "Хорошки", театр танца "Точка" и театр танца и песни "Звенящая капель". В программе — классика, рок, блюз, диско, современная поп-музыка и ретрохиты 1980-х.

Кульминацией вечера станет "Ночь чудес" — с 23:00 до 02:00 гостей ждут шоу-балет, выступление иллюзиониста, а также работа аттракционов и летнего кафе.

В пятницу, 15 мая, в Барнауле начала работу межведомственная комиссия по приемке загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону. Первым проверили лагерь "Дружных" — уже в ближайший понедельник он начнет принимать отдыхающих. После зимы полностью приведены в порядок все помещения: спальни, санузлы и места общего пользования.

Администрация, вожатые и рабочие вносят последние штрихи — распределяют постельные принадлежности, налаживают работу пищеблока, косят траву и обновляют спортивные площадки.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с инициативой ввести для пенсионеров реструктуризацию задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По его словам, механизм должен включать сверку начислений, проверку права на субсидию, рассрочку на три-пять лет, заморозку пеней и график выплат по основному долгу.