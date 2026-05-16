"Ночь музеев" открылась в парке "Центральный" в Барнауле. Фоторепортаж

Гостей ждут мастер-классы, квесты, фотовыставки, а после полуночи — "Ночь чудес" с иллюзионистом

16 мая 2026, 19:23, ИА Амител

"Ночь музеев" открылась в парке "Центральный" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае в двадцать первый раз проходит Всероссийская акция "Ночь музеев". В этом году основная тема — "Родное". Как сообщила министр культуры региона Елена Безрукова, в 2026 году зарегистрирована 101 официальная площадка: 47 — в Барнауле и 54 — в других городах и селах края.

Торжественное открытие в краевой столице состоялось 16 мая в 18:00 в парке культуры и отдыха "Центральный". На сцене выступил хореографический ансамбль "Хорошки", театр танца "Точка" и театр танца и песни "Звенящая капель". В программе — классика, рок, блюз, диско, современная поп-музыка и ретрохиты 1980-х.

Кульминацией вечера станет "Ночь чудес" — с 23:00 до 02:00 гостей ждут шоу-балет, выступление иллюзиониста, а также работа аттракционов и летнего кафе.

Большинство мероприятий — бесплатные. Однако в 19 учреждениях города вход платный: 200 рублей — для взрослых, 100 рублей — для школьников, дети до 6 лет проходят бесплатно.

Кстати, в этом году к акции впервые присоединились Дворец бракосочетания Барнаула, гостиница "Алтай", санаторий "Сосновый бор" и Музей шоколадного мастерства.

Напомним, в "Ночь музеев" в центре Барнаула перекроют дороги. Трамваи №1 и №7 продлят свою работу до 02:00 ночи 17 мая.

Как проходит "Ночь музеев" в Барнауле — смотрите в фоторепортаже amic.ru.