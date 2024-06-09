Такой день. Ночной шторм и Валиева, которая хочет на Алтай
Главные новости в Алтайском крае 9 июня
09 июня 2024, 23:29, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в ночь с 9 на 10 июня в предгорных районах будут грозы и ливни, возможен град.
Прокуратура Алтайского края контролирует процесс устранения последствий непогоды в Третьяковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуроры проверят, соблюдаются ли права граждан, в том числе на выплату компенсаций.
Фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что хочет съездить на Алтай.
Дмитрий Хрусталев, который задавал Валиевой вопросы, отметил, что Республика Алтай и Алтайский край – разные регионы. Он также посоветовал девушке обязательно осуществить мечту.
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