Такой день. Ночной шторм и Валиева, которая хочет на Алтай

Главные новости в Алтайском крае 9 июня

09 июня 2024, 23:29, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/496503

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается серьезное ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, в ночь с 9 на 10 июня в предгорных районах будут грозы и ливни, возможен град.

Прокуратура Алтайского края контролирует процесс устранения последствий непогоды в Третьяковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Прокуроры проверят, соблюдаются ли права граждан, в том числе на выплату компенсаций.

Фигуристка Камила Валиева рассказала о том, что хочет съездить на Алтай.

Дмитрий Хрусталев, который задавал Валиевой вопросы, отметил, что Республика Алтай и Алтайский край – разные регионы. Он также посоветовал девушке обязательно осуществить мечту.