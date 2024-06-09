Несколько участков Павловского тракта перекроют летом
Общественный транспорт будет работать по привычному графику
09 июня 2024, 16:52, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по организации движения транспорта при реконструкции сетей водоснабжения для обеспечения реализации инвестиционного проекта БМК "Меланжист Алтая". В мероприятии участвовали заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин, заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.
Реконструкцию проведут по трем участкам, но самым сложным станет участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской. С 15 июня планируется ограничить движение транспорта на Павловском тракте при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Со следующей недели начнутся работы по установке дорожных знаков на этом участке.
С 28 июля по 28 августа планируют ограничить движение по одной полосе Павловского тракта при пересечении с ул. Новороссийской. Это будет регулироваться схемами реверсивного движения, которые будут корректировать при необходимости.
Вячеслав Франк напомнил, что при проведении масштабных работ важно обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов. Комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в целях реализации инвестиционного проекта БМК "Меланжист Алтая" будет реализован за счет бюджетных кредитов.
06:18:05 10-06-2024
Ждём 20 бальные пробки, таких не бывает. Мы докажем, что бывают.(
08:19:44 10-06-2024
Что-то непонятно! Где БМК "Меланжист Алтая" и где Павловский тракт! Какая связь?
09:56:56 10-06-2024
а не судьба дождаться окончания ремонта путепровода на ленточном бору? Давайте еще Власихинскую до кучи перекопаем, что бы на ту сторону Оби нельзя было выехать совсем.
14:48:24 10-06-2024
Гость (09:56:56 10-06-2024) а не судьба дождаться окончания ремонта путепровода на ленто... Вот абсолютно верно ! И так из-за ремонта в Ленточном весь город стоит в известной позе, и тут еще одновременно ремонт на Павлике затевают ! Мозги есть, але ?