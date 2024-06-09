Несколько участков Павловского тракта перекроют летом

Общественный транспорт будет работать по привычному графику

09 июня 2024, 16:52, ИА Амител

Вячеслав Франк на совещании / Фото: пресс-служба мэрии

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по организации движения транспорта при реконструкции сетей водоснабжения для обеспечения реализации инвестиционного проекта БМК "Меланжист Алтая". В мероприятии участвовали заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин, заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин и другие, сообщили в пресс-службе мэрии.

Реконструкцию проведут по трем участкам, но самым сложным станет участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской. С 15 июня планируется ограничить движение транспорта на Павловском тракте при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Со следующей недели начнутся работы по установке дорожных знаков на этом участке.

С 28 июля по 28 августа планируют ограничить движение по одной полосе Павловского тракта при пересечении с ул. Новороссийской. Это будет регулироваться схемами реверсивного движения, которые будут корректировать при необходимости.

Вячеслав Франк напомнил, что при проведении масштабных работ важно обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов. Комплекс мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения в целях реализации инвестиционного проекта БМК "Меланжист Алтая" будет реализован за счет бюджетных кредитов.