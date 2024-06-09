Бюст Георгию Жукову установили рядом с бывшим кинотеатром "Искра"

Бюст выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу

09 июня 2024, 12:16, ИА Амител

Бюст Георгию Жукову / Фото: amic.ru

Бюст Георгию Жукову открыли рядом с бывшим кинотеатром "Искра" в Барнауле. Ранее здесь стоял закладной камень.

Он выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу. На установку потратили 5 млн рублей.

Напомним, что в конце февраля 2024 года на площади Жукова завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра", который начался еще в январе. Объект демонтировали, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Они займут большую часть площади Жукова. Но застройщик обещает создать вокруг общедоступный сквер. В апреле 2024 года на месте начались первые работы, там появилась установка для устройства буронабивных свай.