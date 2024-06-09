Бюст Георгию Жукову установили рядом с бывшим кинотеатром "Искра"
Бюст выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу
09 июня 2024, 12:16, ИА Амител
Бюст Георгию Жукову открыли рядом с бывшим кинотеатром "Искра" в Барнауле. Ранее здесь стоял закладной камень.
Он выполнен из бронзы, а постамент – из железобетона, окрашенного под бронзу. На установку потратили 5 млн рублей.
Напомним, что в конце февраля 2024 года на площади Жукова завершился снос здания бывшего кинотеатра "Искра", который начался еще в январе. Объект демонтировали, чтобы построить на этом месте 17-этажное и 9-этажные высотки с апартаментами и офисными помещениями. Они займут большую часть площади Жукова. Но застройщик обещает создать вокруг общедоступный сквер. В апреле 2024 года на месте начались первые работы, там появилась установка для устройства буронабивных свай.
12:51:27 09-06-2024
А нас кто то спросит строить или нет?
14:51:38 09-06-2024
А почему тебя должны спрашивать? Когда твой дом строили у кого спрашивали?
17:42:52 09-06-2024
А что скажет товарищ Жуков?===Спасибо,помните.
08:59:53 10-06-2024
Хорошее дело! Великий Маршал Победы!
13:50:49 10-06-2024
Подмазали типа жильцов близлежащих домов. Там помнится еще модный архитектор на ящик коньяка спорить пытался-лил в глаза божью росу, что всем будет шикарно.