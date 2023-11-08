Такой день. Новый год без Деда Мороза и 143 двойни с начала года

Главные новости в Алтайском крае 8 ноября

08 ноября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Территорию за ТРЦ "Европа" начали облагораживать. Там собираются проложить тропу здоровья протяженностью 1200 метров: маршрут уже выровнен и очищен от мусора и остается лишь дождаться снега, чтобы сделать лыжню.

Согласованием маршрута с мэрией Барнаула занимается инициативная группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой". Ее глава Алексей Корчагин отметил, что заниматься на тропе здоровья смогут лыжники из близлежащих домов и школьники из ближайших школ.

За девять месяцев 2023 года в Алтайском крае родилось 12 727 малышей. Как сообщает горбольница № 2 Бийска, в регионе на свет появилось 143 двойни.

Всего с января по сентябрь в регионе родилось 6197 девочек и 6530 мальчиков. 9688 мам родили в возрасте до 35 лет, а 3039 женщин – после 35 лет.

В 2023 году поезд Деда Мороза не приедет в Барнаул.

Праздничный состав отправится из Великого Устюга 11 ноября, а завершит программу 13 января. За это время поезд проедет по 83 городам России. Последней точкой станет поселок Кулой Архангельской области.

В Барнаул состав не заедет, хотя в прошлом году он останавливался сразу в двух точках Алтайского края: Барнауле и Славгороде.