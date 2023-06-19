Такой день. Новый пожар в Егорьевском районе и рост уровня воды в Оби
Главные новости в Алтайском крае 19 июня
19 июня 2023, 23:31, ИА Амител
В Барнауле продолжает расти уровень воды в реке Оби. На 19 июня он уже составляет 557 сантиметров – до критической отметки, при которой начнутся подтопления, осталось всего 3 сантиметра.
В Барнауле до конца месяца перекроют участок на переезде через трамвайные пути на пересечении улицы Малахова и Эмилии Алексеевой. Ограничение введут с 22:00 19 июня до 17:00 30 июня в связи с ремонтом рельсов.
На этот период изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов.
В Егорьевском районе Алтайского края снова разгорелся природный пожар. Ближайший населенный пункт расположен в девяти километрах за озером.
Из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200 ЧС. Временно перекрыли дорогу между селами Волчиха и Новоегорьевка.
В населенном пункте рядом с местом пожара проливают деревянные строения.
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