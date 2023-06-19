Уровень воды в Оби в районе Барнаула почти достиг критической отметки
Осталось всего 3 сантиметра
19 июня 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле продолжает расти уровень воды в реке Оби, свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
На 19 июня он уже составляет 557 сантиметров – до критической отметки, при которой начнутся подтопления, осталось всего 3 сантиметра.
В МЧС накануне сообщали, что в барнаульском Затоне частично подтоплено 26 приусадебных участков и один участок дороги, подтопленных жилых домов нет.
Для контроля обстановки и оказания помощи гражданам там дежурит оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты мониторят ситуацию, проводят подворовые обходы и напоминают людям о правилах безопасности в зоне подтопления.
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18:41:57 19-06-2023
Вопрос почему уровень воды от Барнаула до Новосибирска растёт, отправьте на ГЭС. Ниже её уровень снижается, и выше Барнаула уже три дня как падает и не слабо.