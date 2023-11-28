Такой день. Новый старый министр и луна, оповещающая о зиме

Главные новости в Алтайском крае 28 ноября

28 ноября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил в должности врио министра здравоохранения Дмитрия Попова. Как сообщает пресс-служба главы региона, исполнять свои обязанности на посту руководителя ведомства Попов начнет со среды, 29 ноября.

Заместителями главы Минздрава остались Наталья Белоцкая и Виталий Лазарев.

В Алтайском крае продолжаются ремонты зданий, пострадавших от урагана в середине ноября. Как рассказал губернатор Виктор Томенко, среди них было около 180 образовательных учреждений. По итогам прошлой недели 65 объектов в девяти муниципалитетах были полностью восстановлены.

Еще на 25 объектах работы продолжаются.

Жители Барнаула ночью 28 ноября могли наблюдать Бобровое полнолуние, которое также называют Морозным полнолунием. Свое необычное название явление получило в Северной Америке, где в конце ноября, когда бобры прячутся в своих норках, начинается охота на этих животных с целью добыть их мех. А морозным называют из-за того, что в эти дни начинается зима.