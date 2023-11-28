Больше не надо бежать на гору. В 46 маленьких селах на Алтае появилась сотовая связь

Как в алтайские села приходит устойчивая мобильная связь и интернет

28 ноября 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: Министерство цифрового развития и связи Алтайского края

Для жителей отдаленного села Тайна в Красногорском районе, в котором фактически проживают 140 человек, причем большая часть из них пенсионеры, 22 ноября 2023 года стало значимой датой. В этот день здесь появилась устойчивая мобильная связь, а также бecпpoвoднoй интepнeт чeтвepтoгo пoкoлeния (LTE/4G). Теперь, чтобы позвонить родным и прочитать новости, не нужно лезть на крышу или подниматься на гору в поисках сигнала.

"Наша Тайна расположена в ложбине между гор и со связью с большим миром у нас были большие проблемы. Стационарные телефоны остались только в начальной школе и на почте. Мобильная связь была, но ловила она настолько плохо, что приходилось метаться из дома во двор, чтобы поймать сигнал и поговорить с родными. Теперь мы спокойно, не выходя из дома, не только можем звонить, но и обмениваться фотографиями и видеосообщениями", – рассказывает местная жительница Татьяна.

Подключат почти все

Блaгa цивилизaции для этого и еще 45 населенных пунктов региона стали дocтyпны в 2023 году блaгoдapя ycтaнoвке бaзoвых cтaнций в paмкax фeдepaльнoгo пpoeктa "Уcтpaнeниe цифpoвoгo нepaвeнcтвa". До конца года список счастливчиков пополнится селами Соловьиха и Тюмень. А к 2030 году мобильный интернет и сотовая связь зайдут еще почти в 240 небольших сел. Об этом во время прямой линии рассказал губернатор Виктор Томенко.

"По этой программе за последние три года мы уже обеспечили сотовой связью 137 населенных пунктов, в которых проживает 34 443 человека. Но до 2030 года, то есть в ближайшую шестилетку, мы шаг за шагом дойдем до оставшихся почти 240 сел с населением от 100 до 500 человек, где есть проблемы с сотовой связью", – сказал губернатор.

Как на Алтае села подключают к интернету?

В 2024 году современная сотовая связь и мобильный интернет 4G появятся в 28 малочисленных поселках и деревнях Алтайского края. Эти села определят по итогам специального голосования, которое проходило на "Госуслугах". Итоги будут известны 18 декабря.

Участники голосования могли выбирать населенные пункты, располагающиеся только в регионе их регистрации. Отдать голос можно только за один населенный пункт. Для участия в голосовании через портал "Госуслуги" у гражданина должна быть подтвержденная учетная запись. Также предусмотрена возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России.

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

По данным регионального Министерства цифрового развития и связи Алтайского края, участие в голосовании приняли 18 872 человека. Из них более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали через портал "Госуслуги", еще 8,5 тысячи отправили письма в Минцифры РФ "Почтой России".

"Села, получившие максимальную поддержку, войдут в список счастливчиков на 2024 год. Наша задача – сделать так, чтобы даже в малочисленных населенных пунктах люди могли пользоваться качественной мобильной связью. Но перед тем как начать работы, правительство Алтайского края совместно с оператором универсальных услуг связи обязательно проведут контрольные замеры и определят качество связи в разных точках населенного пункта. Если сигнал устойчивый, базовую станцию строить нецелесообразно. Тогда участником программы становится следующий по списку населенный пункт с наибольшим количеством голосов", – объясняет начальник отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов.

После определения конечного списка муниципалитеты предоставят земельные участки для размещения объектов связи, региональное правительство в течение года будет контролировать стройку, а по ее завершению проведет приемку сотовых вышек, отмечает эксперт.

Как помогает государство

По словам Ивана Баринова, строительство вышек в маленьких населенных пунктах экономически невыгодно крупным операторам мобильной связи. Поэтому социальную задачу по ее доступности на себя берет государство. Финансирование осуществляется из резерва универсального обслуживания, который был создан в 2005 году. Он формируется из отчислений всех операторов связи – 1,2% от выручки, полученной от оказываемых услуг связи. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации № 437 от 26 марта 2014 года единым оператором универсальной услуги связи определен ПАО "Ростелеком".

При реализации этого проекта население получает качественную связь и устойчивый интернет, которые дают мощный импульс для развития малых населенных пунктов в целом и новые возможности для сельских жителей.

Фото: Министерство цифрового развития и связи

"Возрастает активность людей, в том числе и деловая. Например, фермерские хозяйства получают возможности расширения каналов сбыта своей продукции. Люди пенсионного возраста, когда к ним в село заходит интернет, становятся его активными пользователями: они общаются по видеосвязи со своими родственниками, записываются к врачу на портале "Госуслуги", регистрируются в социальных сетях. Школьники могут смотреть познавательные программы, скачивать книги и фильмы и быть на одной волне со сверстниками", – заключил Иван Баринов.