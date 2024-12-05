Такой день. Обманутые пенсионерки, избитый и похищенный наркокурьер

О главных событиях Алтайского края за 5 декабря

05 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

Более одного миллиона рублей перевела мошенникам 62-летняя жительница Барнаула.

Как сообщила пенсионерка, мошенники разыграли перед ней "настоящий спектакль" с множеством ролей.

Пенсионерка из Благовещенского района Алтайского края перевела аферистам около 22 тысяч рублей.

77-летней жительнице рабочего поселка Благовещенка позвонил в мессенджере якобы сотрудник банка и сказал, что всем гражданам положена единовременная выплата в размере 150 тысяч рублей.

В Бийске полицейские задержали 16-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля.

24-летний горожанин оставил свой ВАЗ-2107 у частного дома знакомого, а на следующий день узнал, что машину угнали и бросили со сломанным двигателем в километре от места стоянки.

В Барнауле в районе ВРЗ из-за коммунальной аварии на трубопроводе диаметром 300 мм часть домов осталась без отопления и горячей воды.

Неполадки устраняли две бригады и две автомобильные мастерские аварийно-восстановительных работ.

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже из продуктового магазина.

В отдел полиции по Октябрьскому району обратился представитель торговой сети и заявил, что в продуктовом магазине неизвестный открыто без применения насилия обчистил кассу.

В Барнауле трое жителей предстанут перед судом по обвинению в похищении человека.

Один из обвиняемых выяснил, что 23-летний горожанин занимается распространением наркотиков, и убедил своих знакомых напасть на него. Дело с обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.