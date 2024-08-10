Такой день. Олимпийское золото и деньги на расширение Чуйского тракта

Главные новости в Алтайском крае 10 августа

10 августа 2024, 22:30, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1438039

В нескольких районах Алтайского края 10 августа прошел град. Осадки выпали в Троицком и Шипуновском районах. В некоторых населенных пунктах льдины были размером со спичечный коробок.

17-летняя уроженка Барнаула, художественная гимнастка Дарья Варфоломеев выиграла "золото" Олимпиады в Париже.

Девушка шла в числе фаворитов в индивидуальном многоборье, но заняла второе место в отборочном турнире. В финале немка победила в трех из четырех видов программы, а также по сумме очков: 142,850 балла. Серебро взяла Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу выделить средства на реконструкцию участка Чуйского тракт в республике Алтай. Речь идет о расширении до четырех полос участка с обходами сёл Соузга и Манжерок. Ведомству также нужно представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги, говорится на сайте правительства.