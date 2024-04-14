Такой день. Опасный детский заработок и дорога до Белокурихи

Главные новости в Алтайском крае 14 апреля

14 апреля 2024, 22:30, ИА Амител

Весенняя ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/745364

Жители Барнаула потратили 3,5 млн рублей на продуктовых ярмарках.

Торговые точки работали на семи площадках.

Как подчеркивают в горадминистрации, цены на ярмарках были в среднем на 20,9% ниже, чем в торговых сетях, и на 25,75% – чем на рынках. Наибольшим спросом у людей пользовались мясо, колбасы, рыба, овощи и фрукты.

Министерство транспорта Алтайского края заканчивает проектирование обхода города Бийска с выходом на трассу до Белокурихи. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,9 миллиарда рублей. Как только появятся деньги на работы – власти региона начнут строить обход.

Житель Барнаула обратил внимание на подростков, подрабатывающих на городских дорогах.

Водителя возмутило то, что дети с тряпочками на светофорах ходят между машин и предлагают протереть фары за небольшое денежное вознаграждение.