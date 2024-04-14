Барнаульцы потратили 3,5 млн рублей на субботних ярмарках

Цены на них были ниже, чем в магазинах и на рынках

14 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Жители Барнаула потратили 3,5 млн рублей на продуктовых ярмарках в субботу, 13 апреля, сообщили в мэрии.

Торговые точки работали на семи площадках.

Как подчеркивают в горадминистрации, цены на ярмарках были в среднем на 20,9% ниже, чем в торговых сетях, и на 25,75% – чем на рынках. Наибольшим спросом у людей пользовались мясо, колбасы, рыба, овощи и фрукты.

Следующие ярмарки пройдут 20 апреля.