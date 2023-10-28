Такой день. Отель для насекомых и дефицит зимней резины

Главное за 28 октября

28 октября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов. В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.

Завершилось онлайн-голосование за площадку, на которой будет установлена стела "Город трудовой доблести" в Рубцовске. Жители города выбрали территорию возле бывшей гостиницы "Алей".

В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов. В правительстве Алтайского края отметили, что это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился пятизвездочный отель для насекомых. Как сообщил директор Сергей Писарев, здесь "все включено", а также уютно и комфортно.

В Барнауле приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта. В связи с этим изменился маршрут трамвая № 3.

Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. По его словам, это позволит снять проблему отчужденности жителей этих поселений от работы госорганов и своевременно их информировать.