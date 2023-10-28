Такой день. Отель для насекомых и дефицит зимней резины
Главное за 28 октября
28 октября 2023, 23:30, ИА Амител
В Алтайском крае возник дефицит зимней резины от 19 до 22 дюймов. В России при этом такие шины не делают, их привозят по параллельному импорту.
Завершилось онлайн-голосование за площадку, на которой будет установлена стела "Город трудовой доблести" в Рубцовске. Жители города выбрали территорию возле бывшей гостиницы "Алей".
В барнаульском Затоне приступили к строительству газопровода. Протяженность сетей составит 33,5 км с установкой пяти газорегуляторных пунктов. В правительстве Алтайского края отметили, что это обеспечит возможность подключения всех 690 домовладений микрорайона.
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появился пятизвездочный отель для насекомых. Как сообщил директор Сергей Писарев, здесь "все включено", а также уютно и комфортно.
В Барнауле приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта. В связи с этим изменился маршрут трамвая № 3.
Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по селам с плохим интернетом и вслух зачитывать новости. По его словам, это позволит снять проблему отчужденности жителей этих поселений от работы госорганов и своевременно их информировать.
22:24:38 29-10-2023
Резины любых брендов с этими размерами куча. Откуда новость? Источники бреда? Интернет магазины завалены. Сроки доставки минимальные. Некоторые готовы привезти в пункт выдачи за 1-2 дня.