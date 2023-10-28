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Стелу "Город трудовой доблести" установят на площади Ленина в Рубцовске

27 октября завершилось онлайн-голосование

28 октября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

27 октября завершилось онлайн-голосование за территорию, на которой будет установлена стела "Город трудовой доблести" в Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жители Рубцовска выбрали площадь имени Ленина: за территорию возле бывшей гостиницы "Алей" проголосовали 3627 человек, или 83%. Второе место заняла набережная имени Петрова – ее выбрали 549 человек, или 12,6%. Свой вариант предложили 195 горожан.

В результате стела будет установлена на площади имени Ленина.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

Рубцовск Великая Отечественная война

Комментарии 9

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Гость

08:06:56 28-10-2023

Везёт же людям.

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Гость

08:51:38 28-10-2023

Может стэлла?

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Гость

09:44:17 28-10-2023

Гость (08:51:38 28-10-2023) Может стэлла? ... Рубчик тока до одной Л дотянул.

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Гость

15:41:31 28-10-2023

Гость (08:51:38 28-10-2023) Может стэлла? ... Стэлла не хочет

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Виктор

09:31:46 28-10-2023

Если стелла помогает, то может рассмотреть вопрос указом президента присаивать стеллыы и селам и деревням?

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Гость

11:38:05 28-10-2023

гордость за нашу родину!!! восхищены , вот капусту с огородов уберем и пойдем на стеллу....

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Олег

15:45:45 28-10-2023

Памятник святым 90-м

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Гость

10:41:08 29-10-2023

Следущее поколение сносить будет.

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Гость

23:45:47 29-10-2023

Интересен оккультно-практический смысл этих стелл... Неужели памятники Ленину сносить собрались?

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