Стелу "Город трудовой доблести" установят на площади Ленина в Рубцовске
27 октября завершилось онлайн-голосование
28 октября 2023, 08:02, ИА Амител
27 октября завершилось онлайн-голосование за территорию, на которой будет установлена стела "Город трудовой доблести" в Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Жители Рубцовска выбрали площадь имени Ленина: за территорию возле бывшей гостиницы "Алей" проголосовали 3627 человек, или 83%. Второе место заняла набережная имени Петрова – ее выбрали 549 человек, или 12,6%. Свой вариант предложили 195 горожан.
В результате стела будет установлена на площади имени Ленина.
Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.
08:06:56 28-10-2023
Везёт же людям.
08:51:38 28-10-2023
Может стэлла?
09:44:17 28-10-2023
Гость (08:51:38 28-10-2023) Может стэлла? ... Рубчик тока до одной Л дотянул.
15:41:31 28-10-2023
Гость (08:51:38 28-10-2023) Может стэлла? ... Стэлла не хочет
09:31:46 28-10-2023
Если стелла помогает, то может рассмотреть вопрос указом президента присаивать стеллыы и селам и деревням?
11:38:05 28-10-2023
гордость за нашу родину!!! восхищены , вот капусту с огородов уберем и пойдем на стеллу....
15:45:45 28-10-2023
Памятник святым 90-м
10:41:08 29-10-2023
Следущее поколение сносить будет.
23:45:47 29-10-2023
Интересен оккультно-практический смысл этих стелл... Неужели памятники Ленину сносить собрались?