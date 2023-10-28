Стелу "Город трудовой доблести" установят на площади Ленина в Рубцовске

27 октября завершилось онлайн-голосование

28 октября 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

27 октября завершилось онлайн-голосование за территорию, на которой будет установлена стела "Город трудовой доблести" в Рубцовске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Жители Рубцовска выбрали площадь имени Ленина: за территорию возле бывшей гостиницы "Алей" проголосовали 3627 человек, или 83%. Второе место заняла набережная имени Петрова – ее выбрали 549 человек, или 12,6%. Свой вариант предложили 195 горожан.

В результате стела будет установлена на площади имени Ленина.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить звание "Город трудовой доблести" Рубцовску. Cтатус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.