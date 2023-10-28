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В Барнауле начали разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка

В связи с работами изменился маршрут трамвая № 3

28 октября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 28 октября приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта, в связи с чем изменился маршрут трамваев № 3.

Как сообщили в телеграм-канале "Мост", с этого дня и до запуска движения по путепроводу "тройка" не будет заезжать на остановку "Дом быта". Схема ее движения на этот период теперь выглядит следующим образом:

От конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.

Движение транспорта по путепроводу должно открыться до конца ноября. Ранее показали, как идут работы на мосту.

Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке дорожное движение
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 8

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Гость

10:38:01 28-10-2023

Всё нормально На улице -4 градуса, лёгкий мороз На мосту заливают бетон на стороне движения из центра

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Гость

11:45:12 29-10-2023

Гость (10:38:01 28-10-2023) Всё нормально На улице -4 градуса, лёгкий мороз На мосту за... Противоморозные добавки? Греющий кабель? Не слышали, очевидно )00

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Татьяна

16:18:29 28-10-2023

У городских властей очень хочется спросить ,каким образом люди должны добираться до моста,если например ехали на трамвае по Северо Западной до моста,дальше переходили мост?Нам говорят про троллейбус и какие то номера автобусов,но ни один из них по Северо Западной например не едет,а проходящие мимо автобусы набиты утром под завязку и вообще не останавливались даже когда многие уезжали на трамвае,а теперь и подавно.Это просто издевательство над людьми,администрация видимо вся в центре живёт или их возят служебные машины,а транспортный калабс в Барнауле их не волнует.

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Гость

19:50:16 28-10-2023

Что вы хотите? Транспортом в городе руководит мелиоратор, окончивший сельхоз.

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Максим

20:23:13 28-10-2023

целый год вся эта ситуация длится,за лето 2022 только почву прощупывали,а сколько времени ушло на балки и тд да за год могли бы сделать если бы почву не прощупывали и пахали бы в 2 смены по 30 человек.

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Гость

11:43:46 29-10-2023

Максим (20:23:13 28-10-2023) целый год вся эта ситуация длится,за лето 2022 только почву ... Если б почву не прощупывали? Так, на глазок надо было?

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Гость

22:02:24 28-10-2023

Лапотники!

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Прав

01:11:05 30-10-2023

Да норм, сейчас сделают побыстрому как получится, по 3 калеки весь год работало. Через 1-2 года переделают, отличные зароботки))

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