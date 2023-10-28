В Барнауле начали разбирать трамвайное кольцо возле Нового рынка
В связи с работами изменился маршрут трамвая № 3
28 октября 2023, 10:29, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнауле 28 октября приступили к демонтажу разворотного кольца в районе Дома быта, в связи с чем изменился маршрут трамваев № 3.
Как сообщили в телеграм-канале "Мост", с этого дня и до запуска движения по путепроводу "тройка" не будет заезжать на остановку "Дом быта". Схема ее движения на этот период теперь выглядит следующим образом:
От конечной станции "Пивзавод" по улицам Попова, Власихинская, Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, пр. Калинина, пр. Космонавтов и улице Попова до конечной станции Докучаево.
Движение транспорта по путепроводу должно открыться до конца ноября. Ранее показали, как идут работы на мосту.
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке
10:38:01 28-10-2023
Всё нормально На улице -4 градуса, лёгкий мороз На мосту заливают бетон на стороне движения из центра
11:45:12 29-10-2023
Гость (10:38:01 28-10-2023) Всё нормально На улице -4 градуса, лёгкий мороз На мосту за... Противоморозные добавки? Греющий кабель? Не слышали, очевидно )00
16:18:29 28-10-2023
У городских властей очень хочется спросить ,каким образом люди должны добираться до моста,если например ехали на трамвае по Северо Западной до моста,дальше переходили мост?Нам говорят про троллейбус и какие то номера автобусов,но ни один из них по Северо Западной например не едет,а проходящие мимо автобусы набиты утром под завязку и вообще не останавливались даже когда многие уезжали на трамвае,а теперь и подавно.Это просто издевательство над людьми,администрация видимо вся в центре живёт или их возят служебные машины,а транспортный калабс в Барнауле их не волнует.
19:50:16 28-10-2023
Что вы хотите? Транспортом в городе руководит мелиоратор, окончивший сельхоз.
20:23:13 28-10-2023
целый год вся эта ситуация длится,за лето 2022 только почву прощупывали,а сколько времени ушло на балки и тд да за год могли бы сделать если бы почву не прощупывали и пахали бы в 2 смены по 30 человек.
11:43:46 29-10-2023
Максим (20:23:13 28-10-2023) целый год вся эта ситуация длится,за лето 2022 только почву ... Если б почву не прощупывали? Так, на глазок надо было?
22:02:24 28-10-2023
Лапотники!
01:11:05 30-10-2023
Да норм, сейчас сделают побыстрому как получится, по 3 калеки весь год работало. Через 1-2 года переделают, отличные зароботки))