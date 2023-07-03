Такой день. Открытие городского пляжа и масштабная чистка Пивоварки

Главные новости в Алтайском крае 3 июля

03 июля 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле с реки Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора.

Экологическая акция прошла в минувшие выходные на берегу по улице Силикатной. Участвовали в уборке горожане, сотрудники администрации Железнодорожного района и подрядчик, предоставивший технику для работ.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал об итогах форма "День сибирского поля". По словам главы региона, форум посетили около 45 тысяч человек, а компании приступают к реализации договоров, подписанных на форуме.

Городской пляж на острове Помазкин открыли для посещения в Барнауле.

Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа.