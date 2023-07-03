Больше 200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки в Барнауле

В экологической акции поучаствовало около 20 человек

03 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле с реки Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора, сообщили в мэрии.

Экологическая акция прошла в минувшие выходные на берегу по улице Силикатной. Участвовали в уборке горожане, сотрудники администрации Железнодорожного района и подрядчик, предоставивший технику для работ.

"По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 20 человек, которые за несколько часов работы собрали более 200 мешков мусора", – рассказали в пресс-центре.

Напомним, что в Барнауле также продолжаются работы по очистке реки Барнаулки, на которой в конце июня обнаружили следы разлива нефтепродуктов.