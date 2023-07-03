Больше 200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки в Барнауле
В экологической акции поучаствовало около 20 человек
03 июля 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле с реки Пивоварки вывезли более 200 мешков мусора, сообщили в мэрии.
Экологическая акция прошла в минувшие выходные на берегу по улице Силикатной. Участвовали в уборке горожане, сотрудники администрации Железнодорожного района и подрядчик, предоставивший технику для работ.
"По оценкам организаторов, в акции приняли участие около 20 человек, которые за несколько часов работы собрали более 200 мешков мусора", – рассказали в пресс-центре.
Напомним, что в Барнауле также продолжаются работы по очистке реки Барнаулки, на которой в конце июня обнаружили следы разлива нефтепродуктов.
11:48:55 03-07-2023
надо перерабатывать пластиковые бутылки, а для этого принимать их по нормальной цене, чтобы хотябы некоторым категориям было выгодно их собирать
12:15:29 03-07-2023
Гость (11:48:55 03-07-2023) надо перерабатывать пластиковые бутылки, а для этого принима... Да дело ждаже не в цене приёмки... просто поставить специальные контейнеры для пластика и уже люди (не все, но очень многие) будут сортировать мусор. Даже этого сделать не могут, всё бла-бла-бла... уже лет 20 только на моей памяти...
12:33:51 03-07-2023
Гость (12:15:29 03-07-2023) Да дело ждаже не в цене приёмки... просто поставить специаль... Согласен, хотя бы это! треть проблемы решит, ну и ели будет приемка даже рублей по 1-3 за штуку - 80% выгребут и принесут и всё это перестанет попадать в реки, моря и океаны!
19:59:13 03-07-2023
Гость (12:15:29 03-07-2023) Да дело ждаже не в цене приёмки... просто поставить специаль... В Норвегии, где следят за экологией очень сильно, есть такая приёмка пластиковой тары за копеечку. Итог: ни одной пластиковой бутылки или пивной банки за два посещения не увидел. контейнеры это хорошо, но нужен интерес.