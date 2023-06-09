Такой день. Перенос открытия барнаульского пляжа и ребенок, напоровшийся на арматуру

Главное за 9 июня

09 июня 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Долгожданное открытие барнаульского пляжа на острове Помазкин перенесли на неопределенный срок. Зона отдыха откроется только после улучшения паводковой ситуации. Сейчас же уровень воды в Оби достаточно высок – и продолжает расти.

В селе Новороманово Калманского района 12-летний мальчик во время игры с друзьями в "заброшке" напоролся ногой на арматуру. В итоге ребенка выручали спасатели.

Серьезный лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края по состоянию на 9 июня прошелся по площади 5200 гектаров. К тушению привлечены 158 человек и 72 единицы техники. Также в небе продолжает работать самолет-амфибия.

В Бийске зарезали мужчину в местной шашлычной. Подозреваемого в убийстве уже задержали. Как сообщили в региональном Следкоме, конфликт между горожанами произошел из-за ревности предполагаемого злоумышленника.

В Барнауле на сутки – с 10:00 13 июня до 10:00 14 июня – ограничат подачу горячей воды жителям нескольких десятков многоквартирных домов. Временные неудобства вызваны тем, что будут проводиться работы на магистральной теплосети в районе дома по улице Чернышевского, 78.