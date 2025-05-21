Такой день. Первые экзамены и приговор за "семилетнее" убийство
О главных событиях Алтайского края за 21 мая
21 мая 2025, 23:45, ИА Амител
В Барнауле 21 мая началась экзаменационная кампания. В этот день первые экзамены сдают учащиеся девятых классов, а 23 мая они начнутся у одиннадцатиклассников.
В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Работы проводят на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой.
В Алтайском крае полицейские из Немецкого национального района раскрыли мошенничество с автостраховкой.
К правоохранителям обратился 35-летний житель села Протасово. При оформлении страхового полиса мужчина попросил закрепить в документе транспортное средство за собой, братом и сыном.
"Подозреваемая поменяла данные, убрав из документа упоминание о сыне сельчанина, так как у того был минимальный коэффициент", – рассказали в МВД.
В общей сложности сельчанин лишился около 15 тысяч рублей.
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Бийска, который в августе 2024 года изуродовал девушке лицо, ударив ее стаканом в одном из ресторанов Белокурихи.
Мужчине назначили четыре года и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он уже отбывал наказание за тяжкое преступление против личности.
В Бийске 65-летнего мужчину признали виновным в особо тяжком преступлении, совершенном семь лет назад.
В октябре 2017 года бийчанин убил 82-летнюю женщину. Все это время он скрывался в Ростовской области.
В селе Загайново Тальменского района решили демонтировать обрушившийся мост, потому что он сильно поврежден и сгнил. Власти планируют построить объездную дорогу протяженностью 2,8 км к соседнему мосту.
Ранее жители двух улиц села пожаловались, что оказались "отрезанными от цивилизации" после обрушения моста.
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