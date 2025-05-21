Такой день. Первые экзамены и приговор за "семилетнее" убийство

О главных событиях Алтайского края за 21 мая

21 мая 2025, 23:45, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле 21 мая началась экзаменационная кампания. В этот день первые экзамены сдают учащиеся девятых классов, а 23 мая они начнутся у одиннадцатиклассников.

В Барнауле дорожники приступили к ремонту улицы Малахова в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Работы проводят на участке от улицы Сухэ-Батора до улицы Эмилии Алексеевой.

В Алтайском крае полицейские из Немецкого национального района раскрыли мошенничество с автостраховкой.

К правоохранителям обратился 35-летний житель села Протасово. При оформлении страхового полиса мужчина попросил закрепить в документе транспортное средство за собой, братом и сыном.

"Подозреваемая поменяла данные, убрав из документа упоминание о сыне сельчанина, так как у того был минимальный коэффициент", – рассказали в МВД.

В общей сложности сельчанин лишился около 15 тысяч рублей.

Суд вынес приговор 38-летнему жителю Бийска, который в августе 2024 года изуродовал девушке лицо, ударив ее стаканом в одном из ресторанов Белокурихи.

Мужчине назначили четыре года и десять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он уже отбывал наказание за тяжкое преступление против личности.

В Бийске 65-летнего мужчину признали виновным в особо тяжком преступлении, совершенном семь лет назад.

В октябре 2017 года бийчанин убил 82-летнюю женщину. Все это время он скрывался в Ростовской области.

В селе Загайново Тальменского района решили демонтировать обрушившийся мост, потому что он сильно поврежден и сгнил. Власти планируют построить объездную дорогу протяженностью 2,8 км к соседнему мосту.

Ранее жители двух улиц села пожаловались, что оказались "отрезанными от цивилизации" после обрушения моста.